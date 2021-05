Efter protest: Annulleret

I mandagens kamp i Farum mellem FC Nordsjælland og FCK fik gæsternes Mathias Zanka Jørgensen et gult kort i det 23. minut.

Klubben valgte at protestere over advarslen og ville have fjernet karantænepointene, hvilket den efterfølgende har fået medhold i.

Begrundelsen fra FCK lød på, 'at det af videobillederne fra kampen tydeligt fremgår, at der ingen kontakt var mellem FC København-spilleren og FC Nordsjælland-spilleren'.

Dommer Sandi Putros skriver i sin redegørelse, at han under kampen så det som et 'satset benspænd', men efter kampen på tv-billeder kunne se, at Zanka 'ikke begik nogen strafbar forseelse', og derfor ikke skulle have haft en advarsel.

Fodboldens Disciplinærinstans er enig i Putros' redegørelse af situationen og fjerner derfor de fire karantænepoint fra Zanka.

Søndag møder Zanka og FCK rivalen fra Brøndby i Parken.

