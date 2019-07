Efter seks år: Nu får Ståle omsider selskab

- Det vil give mig frisk energi, siger Ståle Solbakken efter seks års ensomt asyl og knokleri med at opbygge strukturen i FC København

Fredag sker der noget særdeles glædeligt for FCK’s norske manager, Ståle Solbakken.

Efter seks år alene i København kan han nemlig igen se frem til køre hjem til sin familie hver dag i stedet for at skulle flyve til sjældnere besøg.

- Det vil give mig frisk energi, siger han med et smil ved tanken om, at fru Anniken rykker tilbage til Danmark, denne gang i selskab med datteren Ida, mens hendes to storebrødre bliver i Norge og forfølger studier og fodboldkarriere.

- Jeg har jo arbejdet sindssygt meget siden 2013, men nu kan jeg få mere fritid, fordi vi har opbygget en fantastisk organisation, både omkring mig og i talentafdelingen, som lå lidt brak, da jeg kom tilbage, siger nordmanden, der i årevis har arbejdet i døgndrift for at bygge sin organisation op.

- Vi har udviklet scouting-afdelingen, og den medicinske sektor er fantastisk. Vi har en ledelse med gode folk som Sune Smith-Nielsen (talentchef), Frederik Leth (scouting og analyse) og Johan Lange (teknisk direktør), så nu er der styr på mange ting, og så får jeg forhåbentlig noget mere tid med familien.

Familien Solbakken har tidligere boet nord for København i hans første perioder som spiller og træner.

Den 51-årige manager forlængede i maj sin kontrakt frem til 2023, og i den forbindelse var det vigtigt for ham, at familien sagde ja til at rykke til Danmark igen.

Se også: Ståle om CV i Brøndby: Det er lidt mærkeligt

Se også: Ståle bekræfter: Nyt storsalg er tæt på