Efter skadeshelvede: Nu smiler FCK-stjerne

- Dagene begynder at være lidt mindre grå. Og det er ikke kun vejret, jeg taler om.

Nicolai Boilesen smiler stort, mens han siger det. FC Københavns erfarne forsvarsspiller har netop været en del af træningen for første gang, siden der gik et sus gennem Brøndby Stadion tilbage i oktober.

Siden han blev ramt af den grimme knæskade, der har holdt ham ude i indtil videre 221 dage.

For selvom han endnu ikke træner fuldt med, men kun indgår i nogle pasningsøvelser, så begynder Nicolai Boilesen at kunne se lys for enden af tunnelen.

- Det er et skridt i den rigtige retning. Bare at nå hertil, og være med til noget sammen med drengene igen, er en sejr, fortæller han til Ekstra Bladet.

Nicolai Boilesen var nødsaget til at blive opereret efter sin grimme knæskade. Foto: Lars Poulsen

- Man bliver også lidt mere mentalt stimuleret i forhold til at kunne få lov til at være bare en lille smule en del af truppen.

Alligevel er der stadig et stykke vej for den 31-årige profil.

Over sommeren venter der ham nogle to vigtige måneder, hvor der skal bygges på. Her handler det først og fremmest at se, hvordan knæet reagerer, inden han efter planen kan begynde at indgå mere fast i træningen.

Megahårdt

Det er langt fra første gang, at FCK-stjernen er blevet ramt af en langvarig skade, og derfor er han heller ikke sådan at slå ud.

I stedet gør han, hvad han kan for at bidrage midt i en intens periode for hovedstadsklubben, der befinder sig midt i en yderst tæt guldkamp.

- Personligt er det altid megahårdt at være på sidelinjen. Men på den anden side gør jeg det, jeg kan.

Selvom han ikke kan være på banen, gør Nicolai Boilesen alt, hvad han kan for at bidrage. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

- Der er jo mange dage, hvor man ikke er sammen med holdet, men når jeg er der, prøver jeg at holde mig opdateret i omklædningsrummet og bare være en del af det.

Nicolai Boilesen føler som kulturbærer et ansvar for at hjælpe og støtte dem, der har brug for det.

- Vi har også en masse unge gutter, hvor det engang imellem kan være godt at vende nogle tanker på tomandshånd.

- Det er jo kun ikke det på fodboldbanen. Hvis der er nogen, der hænger lidt i bremsen, eller har det lidt hårdt med nogle personlige ting, så kan man træde til og gøre sit.

Kan ikke gøres bedre

Alligevel er det nærmest mere nervepirrende at befinde sig på sidelinjen, når man hedder Nicolai Boilesen, der fra tribunen senest kunne se FCK vinde 4-3 over AGF efter et højdramatisk opgør.

Klubben står derfor også med de bedste kort på hånden for at kunne genvinde det danske mesterskab, og det er vildt at tænke på, mener FCK-profilen.

- Der er ingen tvivl om, at den her sæson har været én stor rutschebanetur af den helt store skuffe. Men at vi står med to kampe igen og har det i egne hænder, det er jo et kæmpe cadeau til holdet, når man tænker på, hvor vi stod henne i starten af efteråret.

Nicolai Boilesen håber at kunne råbe på banen igen, når den nye sæson går i gang. Foto: Lars Poulsen

- Det kan man jo ikke gøre bedre. Nu skal drengene bare gøre det færdigt. Og går vi hen og vinder, så har det jo pludselig været en fantastisk sæson.

Fantastisk har det ikke været for Nicolai Boilesen selv. Men det bliver det forhåbentlig snart igen, siger han.

- Jeg håber og tror da stærkt på, at når vi rammer starten af den nye sæson, så går der ikke alt for længe, før jeg får lov til at være en del af det. Det er målet.