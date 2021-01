Efter Ståle-fyring: Han ligner den store taber

Den polske angriber scorede flittigt i sine første uger i FC København, men har ikke fundet vej til netmaskerne under Jess Thorups ledelse. Han virker ikke til at passe til den nye form for fodbold i hovedstaden

Kamil Wilczek lignede et pletskud i FC København, men kan ende med at stå tilbage som den helt store taber i Ståle Solbakkens fyring.

For hvor Wilczek under nordmanden havde en hovedrolle, risikerer han i fremtiden at måtte nøjes med en birolle under Jess Thorup.