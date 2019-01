Efter stor protest: FCK i kæmpe kovending

FC København kommer fremover ikke til at rejse til Dubai, men er forpligtet til at gennemføre turen i år

Der har været stor debat om de danske topklubbers valg af træningslejr-destinationer igen i år, for FCK, Brøndby og FC Midtjylland har alle valgt at tage turen til de Forenede Arabiske Emirater, hvor menneskerettighederne har trange kår.

Da Superligaens førerhold, FCK, offentliggjorde, at turen gik her til, blev man mødt af en massiv kritik fra fansene, der mente, at klubben burde finde et sted, hvor forholdene var anderledes.

Hos FC København har man hidtil holdt sig til, at de sportslige muligheder skulle være bedst mulige.

Nu er klubben så kommet på andre tanker.

- Der har i forbindelse med denne vinters planlagte træningslejr til Dubai været meget debat og kritik fra FCK-fans omkring valget af destinationen i forhold til de problemer, der er omkring menneskerettigheder i Forenede Arabiske Emirater, skriver klubben og fortsætter:



- F.C. Københavns sportslige ledelse med manager Ståle Solbakken i spidsen har på den baggrund valgt ikke at rejse på træningslejr til Dubai i de kommende år. Klubben er dog kontraktuelt bundet i forhold til denne vinters træningslejr, der derfor bliver gennemført.



- FCK har aldrig haft andre motiver end at træne optimalt op til forårssæsonen, men vi forstår og respekterer, at det er et stærkt ønske fra vores fans, at vi finder en anden løsning. Det har vi valgt at lytte til, lyder det afslutningsvis.

FCK er i Dubai fra 23. januar til 4. februar, hvor holdet spiller mod FC Astana, Örebro SK og New York City FC. 10. februar genoptager de Superligaen med en hjemmekamp mod OB.

