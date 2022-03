Efter tragedie: Klar til at træne igen

Når FC Københavns spillere mandag går på træningsbanen på Frederiksberg, bliver det atter med deltagelse af forsvarsspilleren David Khocholava.

Han har været fraværende, siden klubben i mandags kunne meddele, at Khocholavas ukrainske svigerfar var død i kamp for at forsvare sit land.

Allerede søndag er han tæt på holdkammeraterne, når han vil være til stede som moralsk støtte i forbindelse med topkampen ude mod FC Midtjylland.

Det skriver FCK på sin hjemmeside.

- David Khocholava har i en periode haft fri af personlige årsager, men træner med igen fra i morgen (mandag, red.). Han tager også med holdet til Herning i dag (søndag, red.) for at støtte holdkammeraterne, men er ikke en del af kamptruppen, skriver klubben.

Det er knap en uge siden, at den københavnske storklub kunne dele den tragiske nyhed om svigerfarens død.

- Alt vores fokus og energi er rettet mod at støtte David og hans familie med alt, der er muligt i en meget svær tid, og vi sender vores tanker og kærlighed til dem, skrev de blandt andet.

Den stærke forsvarsspiller, der danner par med ukrainske Julia Khocholava, var senest i kamp i forrige runde, hvor han blev skiftet ind mod Randers til et kæmpe jubelbrøl fra tilskuerne i Parken. I den forbindelse fik han også tildelt anførerbindet.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Khocholava på banen: Se Parkens rørende hyldest, da David Khocholava blev skiftet ind

David Khocholava kom til FCK fra ukrainske Shakhtar Donetsk i juli sidste år. Georgieren spillede i ukrainsk fodbold i seks år.

Søndagens topbrag mellem FC Midtjylland og FC København spilles klokken 18.00.

