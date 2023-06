Efter triumf: FCK-stjerne overvejer exit

Efter syv år i FC København er Rasmus Falk ikke sikker på, at han også er at finde i klubben efter sommerferien.

Det fortæller Falk efter sæsonens sidste kamp i Superligaen mod Randers FC, som endte 1-1 i Parken, og hvor FCK fejrede det danske mesterskab.

- Det ved jeg ikke. Det må vi se på. Som udgangspunkt har jeg kontrakt til 2025.

- Selvfølgelig gør jeg mig nogle overvejelser. Jeg har været her i lang tid, men der er mange parter, som skal være tilfredse med tingene, siger Falk.

FCK vandt i denne sæson både mesterskabet og pokalen. Det var Falks fjerde DM-guld siden skiftet fra OB i sommeren 2016.

Det er siden blevet til 271 kampe for FCK med 25 mål og 41 assister til følge.

Den 31-årige centrale midtbanespiller har tidligere sagt, at han er parat til at prøve noget nyt, hvis han får det rigtige tilbud. Og det er han stadig.

For hvis det skal blive til et udlandseventyr, er tiden måske ved at være inde til det, forklarer han.

- Jeg nyder at være i København, men jeg ved også godt, at jeg ikke har alt for mange år tilbage i fodboldverdenen på grund af min alder, så selvfølgelig gør jeg mig nogle overvejelser, og det snakker vi om, siger Falk.

FCK-sportschef Peter Christiansen er lidt overrasket over at høre om Falks tanker, da han bliver bekendt med dem.

- Det må stå for Falks egen regning. Det kender jeg ikke noget til.

- Der er nogen, der skal komme med rigtigt mange penge for at købe ham. Det er der nok helt sikkert, men det er ikke nogen, jeg har hørt fra, siger Peter Christiansen.

