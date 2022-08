Efter triumfen: FCK-stjerne fik det dårligt

- Er det okay, at jeg sætter mig ned? Jeg føler, at der sker noget med mit blodtryk.

Carlos Zeca havde slidt og slæbt i den trykkende varme, da han sammen med resten af FC København-mandskabet onsdag aften spillede sig i Champions League-gruppespillet efter en samlet sejr over Trabzonspor.

Derfor var det også en ret så træt anfører, der efterfølgende skulle tale med pressen og sætte ord på den store triumf.

Ikke langt inde i interviewet følte Carlos Zeca nemlig ubehag i kroppen, og han spurgte derfor meget høfligt, om han måtte sætte sig ned og tale videre.

Få sekunder efter sad den snart 34-årige FCK-profil på jorden, mens den danske presse pænt fulgte med og satte sig på hug for at interviewe videre.

Zeca fik samtidig noget vand, så han stille og roligt kunne forsætte med at svare på journalisternes spørgsmål. Herfra virkede alt hurtigt til at være godt igen.

- Det var virkelig svært på grund af varmen, og modstanderen var god og havde en stor opbakning. Men vi spillede som et hold og stod kompakt, lød det blandt andet fra en udmattet, men lykkelig Zeca.

For første gang i karrieren skal han nemlig spille Champions League.

- Det er en drøm, der går i opfyldelse. Jeg er få dage fra at blive 34 år, og det er den bedste gave, jeg kunne få.

Carlos Zeca var en lykkelig mand, da Champions League-billetten kom i hus. Foto: STR/Ritzau Scanpix

Ligesom i det første opgør i Parken spillede den græske midtbanegeneral en stor kamp, hvor han på den centrale del af banen dominerede og kom i vejen for meget.

Det sker blot to uger efter, at anføreren gjorde comeback ovenpå ti måneders skadespause.

- Jeg har hele tiden tænkt, at jeg kunne komme tilbage på det her niveau, og efter sådan en stor skade har du altid noget tvivl om, hvordan du vil komme tilbage på højeste niveau. Men alle har hjulpet mig, og jeg er overordnet set glad for at mine præstationer over de to gange 90 minutter.

Torsdag aften finder FC København så ud af, hvilke modstandere Champions League-gruppen byder på, når der trækkes lod i Istanbul.

