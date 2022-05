Efter vild kritik: Kæmpe privatfest i Parken

Den stærkt kritiserede bane i Parken skal endnu engang testes, når der på lørdag er et stort privat arrangement i den danske national-arena

Blot fire dage før FC København skal spille en utrolig vigtig kamp mod Silkeborg i Parken, bliver der afholdt et stort privatarrangement.

Underlaget i Parken er blevet heftigt kritiseret gennem hele sæsonen, men det afholder ikke revisions- og konsulentfirmaet Ernst & Young fra at diske op med et kæmpe arrangement lørdag.

Den store firmafest betyder, at over halvdelen af græstæppet er blevet dækket til med hvide plastikplader, som deltagerne kan boltre sig på.

I et forsøg på at vedligeholde bare en lille del af banen er der blevet sat varmelamper op på den sidste fjerdedel af græsset.

Ifølge Copenhagen Sundays, der har været i kontakt med Parken, kommer arrangementet dog ikke til at få betydning for banens kvalitet, men om det passer, vil tiden vise, når græsset efter 2,5 døgn under gulvplader igen skal vises frem i Superligaen på onsdag.

I kampen mellem FC København og FC Midtjylland var der blevet lagt en masse sand på banen i håbet om at udbedre underlaget. Foto: Jens Dresling

Dårligste græs i Superligaen

Både landsholdet, de gæstende udehold og FC Københavns egne spillere har kritiseret underlaget i Parken, og det hele kulminerede, da spillerforeningen i samarbejde med superliga-klubbernes anførere rangerede banerne i Superligaen.

Her blev Parken vurderet som den dårligste græsbane i Superligaen - kun bedre end de to kunstgræsbaner i Farum og Silkeborg, og der blev hermed sat en tyk streg under, hvor ringe græstæppet er i Danmarks nationalarena.

Det har på trods af gentagne forsøg ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra FC Københavns kommunikationschef, Jes Mortensen.

