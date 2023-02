Ekspert: Han kan købe FCK

Fremtrædende aktieanalytiker tror, at Lars Seier Christensen er kørt i stilling til at overtage FC København på sigt

Med udskillelsen af FC København som et selvstændigt selskab i Parken Sport & Enertainment gør man klar til at sælge fodboldforretningen, hvis den rigtige køber kommer.

Det er i hvert fald den opfattelse, som aktieanalytiker Morten W. Langer, chefredaktør på Økonomisk Ugebrev, er kommet frem til. Og han har også et særdeles godt bud på, hvem der kan overtage FC København i fremtiden.

I en analyse af situationen i Parken Sport & Entertainment skriver han i en kommentar hos Økonomisk Ugebrev, at det, der foregår, ikke kan tolkes som andet, end et forestående salg er forude.

Lars Seier Christensen har stor interesse i fodbold og kan købe FC København på et tidspunkt. Med udskillelsen fra Parken Sport & Entertainment er selskabet gjort klar til et salg, mener analytiker. Foto: Lars Poulsen

Over for Ekstra Bladet uddyber han:

- Mit bud på en køber af FC København er Lars Seier Christensen, der i forvejen ejer 22,5 procent af aktierne.

- Når jeg peger på ham er det, fordi han har en meget stor interesse for fodbold. Langt større interesse for fodbolddelen i forhold til de to øvrige storaktionærer, Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard Sørensen. De er i langt højere grad tiltrukket af produktudvikling frem for fodbolddelen, siger Morten W. Langer.

Erik Skjærbæk har ikke den store interesse i fodbold. Han kan have en stor interesse i, at fodbolddelen bliver skåret fra, fordi den er forbundet med stor risiko, mener analytiker. Foto: Jesper Mortensen

’Ledelsen og de store aktionærer i børsnoterede Parken Sport & Entertainment har det seneste år tumlet rundt, som en elefant i en glasbutik, når det handler om den strategiske og forretningsmæssige retning. Nyeste melding kom forleden, hvor det i en børsmeddelelse blev oplyst at fodboldforretningen, med tilbagevirkende kraft til første januar 2023, udskilles i et selvstændigt selskab. Formelt lægges fodboldforretningen i et P/S, som er et partnerskab, der giver ejerne visse skattemæssige fordele,' skriver Morten W. Langer.

Han hæfter sig også ved en af meldingerne, der kom i den børsmeddelelse, som Parken sendte ud fredag, hvor der står, at der vil blive etableret en 30-årig uopsigelig lejekontrakt for leje af stadion.

’Det giver kun mening, at det nye fodboldselskab skal betale husleje for at leje sig ind i Parken, hvis ejerskabet er forskelligt hos udlejer og lejer. Ellers kunne man fortsætte som nu, hvor der ikke er en egentlig lejekontrakt, men kun en intern indtægts- og omkostningsfordeling’, som det hedder fra Morten W. Langer i analysen af situationen i Parken.

Han peger på, at en opsplitning betyder, at man kan henvende sig langt mere målrettet til interesserede investorer.

Lars Seier Christensen har enorm interesse for fodbold. I dag ejer han 22,5 procent af aktierne i Parken. Morten W. Langer vurderer, at Lars Seier Christensen på et tidspunkt godt kan købe hele fodboldklubben. Foto: Anthon Unger

Det er analytikerens vurdering, at et salg af FC København isoleret set vil kunne indbringe et beløb i milliardklassen.

Parken står i dag med en gæld på mere end én milliard kroner.

Fredag lander regnskabet fra Parken Sport & Entertainment. Her forventes et overskud på 264 mio. kr. for 2022.

Parken har afvist, at udskillelsen af FC København er sket, fordi fodboldforretningen skal sælges.

Lars Seier Christensen har ingen kommentarer til ejersituationen i FC København.

Parken-aktien stiger

Det var gode nyheder til aktiemarkedet, da Parken Sport & Entertainment fredag meldte ud, at FC København i fremtiden bliver et selvstændigt selskab.

Det fik i hvert fald aktiekursen til at eksplodere.

I løbet af den seneste uge er aktien steget næsten ti procent.

Det skyldes helt sikkert meldingen om, at FC København i fremtiden er et selvstændigt selskab.

Aktiekursen befandt sig mandag på et niveau omkring kurs 90.

Hvis man ser på aktieudviklingen over de seneste tre måneder, er der faktisk tale om en stigning i kursen på hele 20 procent.