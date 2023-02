Ekspert ikke i tvivl: De vil sælge FC København

Fredag kom det frem, FC København udskilles fra Parken Sport & Entertainment (PSE) og bliver et selvstændigt partnerselskab under navnet F.C. København P/S.

Og det er der én simpel årsag til, mener Morten W. Langer, chefredaktør på Økonomisk Ugebrev.

- Det her, er jeg fuldstændig sikker på, er en forløber for et salg af klubben. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er det, de går efter, siger han til Ekstra Bladet og uddyber:

- Der var ikke nogen grund til at lave den her opdeling, hvis ikke det var, fordi de forberedte sig på at få nogle andre ejere ind, siger han.

Morten W. Langer forventer, at Parken Sport & Entertainment planlægger at sælge FC København.

PSE har allerede meldt ud, at man er interesseret i at sælge koncernens Lalandia-aktiver samt et helt eller delvist salg af Parken, kontortårnene i Parken og selskabets ejendomsportefølje.

Men det har endnu ikke været på tale at sælge fodboldklubben FC København. Det nye selskab, F.C. København P/S, vil da også fremover være 100 procent ejet af PSE.

- Hvis de vil sælge FC København, hvorfor melder de det så ikke ud, som de for eksempel har gjort med Lalandia?

- Fordi de kommunikerer dårligt. PSE er i særklasse dårlige til at kommunikere, hvad det er, de planlægger og vil.

- Den her meddelelse er en halv vind. Hvad vil de? Hvorfor gør de det? Den giver ikke nogen meningsfyldt information, siger Morten W. Langer.

- Formålet med udskillelsen af F.C. København er at gøre hver enkel forretningsenhed under PARKEN Sport & Entertainment mere transparent og agil, lyder det fra bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment, Allan L. Agerholm.

Bestyrelsesformand i PSE Allan L. Agerholm begrunder udskillelsen af FC København med, at det understøtter deres strategi, om at gøre de enkelte forretningsenheder under PSE mere 'transparente og agile'.

Men den begrundelse køber Morten W. Langer ikke.

- De kommer med noget løst om, at de vil gøre klubbens identitet mere synlig for omverdenen. Men det her giver kun mening, hvis man vil udskille klubben for at udnytte nogle udviklingsmuligheder sammen med nogle andre ejere, lyder analysen.

I selskabsmeddelelsen fra PSE fremgår det også, at F.C. København P/S vil binde sig til en 30-årig uopsigelig lejekontrakt af Parken.

Det er igen noget, der taler ind i, at klubben står foran et salg, mener Morten W. Langer.

- Det betyder jo, at hvis der kommer en ny partner ind, der får bestemmende indflydelse, ikke bare kan beslutte sig for at droppe Parken som hjemmebane. De binder hinanden. Det giver rigtig god mening, siger han.

- Helt naturligt

Mens Morten W. Langer ikke er i tvivl om, at ejerne ønsker at sælge FC København, har Jesper Jørgensen, sportsøkonom og COO i Deloitte, et helt andet syn på PSE's manøvre.

Han mener, udskillelsen af FC København går fint i spænd med den strategi, som PSE har lagt om at opdele de forskellige forretningsenheder i selskabet.

- De har allerede noteret strategien, og nu er de ved at implementere den. De deler selskabet op dels for at gøre processerne mere transparente i de enkelte forretningsenheder, og dels for at gennemføre et eventuelt salg af deres ejendomsportefølje og Lalandia. Så det er en helt naturlig opdeling, siger han til Ekstra Bladet.

Der er intet opsigtsvækkende i udskillelsen af FC København fra Parken Sport & Entertainment, mener Jesper Jørgensen, der er sportsøkonom og COO i Deloitte.

- Man kan jo godt få tanken, at grunden til at udskille FCK er med henblik på et salg af klubben. Men det mener du ikke, der er grund til at tro?

- Det tror jeg ikke. Det er ikke deres strategi. Det er for at kunne sælge de andre ting (Lalandia, ejendomsportefølje etc., red.). Så har du en fleksibilitet og gennemsigtighed rent styringsmæssigt. Det er det, de er ude efter, siger Jesper Jørgensen.

- Så hvis hensigten var at sælge klubben, ville PSE have kommunikeret det ud nu?

- Ja, lyder det kortfattede svar.

- Hvad kommer det her til at betyde for FCK fra et økonomisk perspektiv?

- Intet. De får mere transparens gennem selskaberne. Men det er ikke noget, der flytter deres økonomi. Ellers skulle de have skrevet om det i selskabsmeddelelsen, siger Morten W. Langer.