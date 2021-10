Ekspert ikke i tvivl: FCK-ledelse famler

- FCK har været inde i en usædvanligt famlende fase, mener Henrik Byager, der har været meget overrasket over den sidste manøvre, hvor kulturbærerne Per Wind og Michael Antonsson blev fyret

FCK-spillerne pryder sig med en løve på brystet, men klubbens ledere bevæger sig rundt som elefanter i en glasbutik.

Sådan ser en kommunikationsekspert, der følger klubben tæt, i alt fald situationen gennem det år, der på søndag er gået, siden Ståle Solbakkens fyring pr. telefon.

Siden optrådte bestyrelsens sportsligt udsendte, William Kvist, i akavede interviews iført tekrus, og en træningslejr i Dubai måtte i hast ombookes, før træner Jess Thorup bevægede sig ud i mislykkede spinforsøg.

Et annus horribilis af kikset ledelseshåndtering og miskommunikation, der onsdag kulminerede med fyringen af kulturbærerne Per Wind og Mikael Antonsson.

- FCK har været inde i en usædvanligt famlende fase, mener Henrik Byager, der har været meget overrasket over den sidste manøvre.

- Man skal i den grad være tonedøv, hvis man ikke kan forudse, at fyringen af Per Wind - med hans søn som en af klubbens bedste spillere - vil fremkalde et kæmpe rabalder.

- Nu fremstår et billede af en ledelse, der tager hårde og kontante beslutninger og ikke er bange for at gå imod det, nogen kalder klubbens DNA.

- De to fyringer er også et opgør med Ståle Solbakkens regime. Han styrede ene mand udadtil rent sportsligt og var den, der kommunikerede på FCK’s vegne.

- Det hold ønsker man at rense ud i, uden at vi dog får et klart billede af, hvad de så vil. Vi kan se, at nogen skal ud, men hvad er det næste i forhold til linje, DNA, retning?

- Det giver uro i kulissen, dårlig karma og et grumset billede af, hvor man vil hen, og nu oplever vi så, hvordan klubbens fans vender sig imod ledelsen.

FCK's fanskare har reageret voldsomt på nyheden om de fyrede kulturbærere, Per Wind og svenske Mikael Antonsson. Foto: Lars Poulsen

Det sidste siger han ikke mindst med adresse til scenerne i Parken søndag aften, hvor fanskaren hyldede holdleder Wind og viste bannere i protest mod behandlingen af ham, som det i den grad også er sket på de sociale medier.

- Man er inde i en fase af oprydning, og jo mere FCK-fan du er, jo mere trænger du til at høre, hvorfor ting sker, og hvor klubben skal hen. Klubben lever jo også af, at fans er dybt interesserede i, hvad der foregår.

- Det er dem, der står på tribunen og som køber merchandise, og du kan ikke skille de ting ad. Det er alt sammen en del af klubbens DNA og brand.

Netop på den baggrund reagerer de stærkt på fyringen af en kulturbærer.

- Her bør en ledelse tænke sig rigtigt godt om, fordi alle føler, at de kender Per Wind. Han er personificeringen af den loyale væbner, der – i det, der nogle gange har været et galehus – har stået med benene solidt plantet på plænen gennem 22 år og endda er 66 år.

- Man skulle have kigget på hans alder og fundet en løsning. Nu blev det i stedet et meget voldsomt signal til fanbasen, siger Henrik Byager.

FCK-træner Jess Thorup har bevæget sig ud i nogle spinraids, som er gået temmelig galt. Foto: Finn Frandsen

En presset træner

Mens Ståle Solbakken ofte kunne kommunikere på kanten af det bryske, fremstår hans afløser Jess Thorup med en noget mildere facon, når han ytrer sig.

Og så har han overrasket med meldinger om ’en mulig mellemsæson’, om at spillerne var præget af et hårdt program og om at de var trykkede af kampens betydning, da FC Midtjylland forleden var på besøg. I følge Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting har han i flere tilfælde været eksponent for 'småklubsmentalitet'.

Mest kikset fremstod dog et forsøg på at italesætte Brøndbys situation efter hjemmenederlaget i ovennævnte kamp.

- Jeg ser Jess Thorup som en dygtig og sympatisk træner, men han virker presset og famlende i den måde, han kommunikerer på, siger Henrik Byager.

- I FCK forventer man en træner, der skyder brystet frem og siger ’vi er de bedste i Danmark’. I stedet er han famlende og uklar i sine meldinger, og det får en til at tænke: ’Hvad foregår der i baglokalet?’

William Kvist kom i et par interview-situationer til at fremstå kikset iført sine papkrus. Foto: Tariq Mikkel Khan

Du-bai-mand

FCK kom i massiv modvind, da man i december meddelte, at januars træningstur gik til Dubai. En destination, som klubben ellers tidligere havde fravalgt på grund af landets kritisable forhold til menneskerettigheder.

Fans raslede med deres sæsonkort, og Amnesty førte an i kritikken, og et par døgn senere fandt klubben så ud af, at man alligevel godt kunne drage til Portugal i stedet.

- Først vælger man at tage af sted, og når de stærke reaktioner kommer, vælger man så retræten. Det bidrager til indtrykket af famlende beslutninger, siger Henrik Byager.

Selvom han bifalder beslutningen, kan han ikke lade være med at spole tilbage til den måde, tidligere FCK-ledere håndterede modvind på.

- I det gamle FCK kunne man godt lide at stå imod. Ståle var jo ikke konfliktsky, og så har man i ledelsen haft nogle let brovtende onelinere men også underholdende typer, som gerne udtrykte et ’luk røven, for vi ved bedre’ og et ’elsk os eller had os’. Sådan er det langt fra i dag.