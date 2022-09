Ekspert: - Pinligt for dansk fodbold

Det er skandaløse scener som har udspillet sig i Dortmund forud for FC Københavns tilbagevenden til det fineste europæiske selskab.

Sådan beskriver Discoverys kommentator og ekspert Mikkel Bischoff de episoder, som har været både på og udenfor stadion før kampstart.

- Hvis det er danske fans, som har startet det her, så er det pinligt for dansk fodbold, siger Mikkel Bischoff med henvisning til de FCK- og Brøndby-hooligans, som ikke har kunnet opføre sig ordentligt forud for aftenens kamp.

Han forstår ikke, at der er Brøndby-fans, som har taget turen til det tyske for at skabe ravage.

- At der overhovedet er Brøndby-fans, som er taget ned til sådan en kamp - det er fuldstændig skandaløst.

FCK-fans kort før kampstart.

Artikel fortsætter efter billedet ...

Mikkel Bischoff mener det er pinligt for dansk fodbold. Foto: Janus Nielsen

Annonce:

Mandag begyndte en video at florere, af en FCK-fan som blev overfaldet af flere sortklædte personer, og én person iført en Brøndby-trøje.

Kort før kampstart har der på Twitter været rygter om, at flere personer med tilknytning til Brøndby skulle have indfundet sig tæt på udebaneafsnittet på Signal Iduna Park.

Det førte til flere kast af romerlys fra FCK-fansene, og politiet måtte også presse flere maskerede FCK-tilhængere tilbage på tribunen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

FC København fans kort før kampstart. Foto: Lars Poulsen

Konsekvenserne kan ifølge Mikkel Bischoff blive store for FC København.

- Det kan give voldsomme bøder. Samtidigt kan det få den konsekvens, at FCK mister retten til tilskuere ved udekampe. I yderste konsekvens kan de miste retten til at have fans til deres hjemmekampe i Champions League, siger han, inden han understreger, at han håber balladen får konsekvenser - også for de fans, som slet ikke har tilknytning til dagens to kombatanter.

Annonce:

- Jeg håber, at det får konsekvenser for de personer uden tilknytning til Dortmund eller FCK, som er taget derned for at lave ballade.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

Så vild er ny Champions League-teknologi: Overvåger spillere fra tå til øre

Magtfuld fangruppering skaber splid i Brøndby

FCK og HSV-hooligans i samarbejde: Bytter slagsbrødre