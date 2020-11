Eksperter om Thorup i FCK: Et drømmescenarie

Jess Thorup vil få stor indflydelse på fremtidens FCK og vil modernisere holdets måde at spille på, mener Flemming Povlsen og Lars Jacobsen

Nyheden om Jess Thorups snarlige ankomst fra belgiske Genk til FC København kommer bag på de to tidligere landsholdsspillere, Flemming Povlsen og Lars Jacobsen, der i dag optræder som eksperter hos Discovery.

- Det er en kæmpe nyhed, især fordi han lige har indgået en længerevarende kontrakt med klubben for kort tid siden. Ja, jeg er overrasket, siger Povlsen, mens Jacobsen supplerer i studiet:

- Det er altid overraskende, når en træner lige har skrevet kontrakt med så stor en klub som Genk, bliver hentet hjem af en dansk klub. Jess Thorup har jo et stort navn dernede. Så selvfølgelig er det en overraskelse.

De to er til gengæld også enige om, at træneren og klubben er et godt match.

- Ja, for FCK har jo tilkendegivet, at man gerne vil videre og udvikle holdets fodboldspil. Man vil gerne have en mere moderne træner. Jess Thorup kan med sit 3-4-3 system få noget nyt ud af de spillertyper i FCK, som er så dygtige på bolden.

- Han skal udvikle en ny måde at dominere kampene på, siger Flemming Povlsen.

Lars Jacobsen bemærker, at Genk formentlig har et noget større spillerbudget end FCK.

- Men som træner handler det nok mest om perspektiverne i jobbet. Man kan forestille sig, at han får stor indflydelse på FCK i fremtiden, og den slags er selvfølgelig tillokkende for en træner, siger han, før Povlsen bryder ind:

- Ja, han kan sætte retningen og komme ind til et helt rent bord. Det er næsten et drømmescenarie for en træner.

