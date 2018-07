Eksperter: Så presset er Ståle

FC København er fra starten af den nye sæson under pres, efter en 2017/2018-sæson man helst vil glemme

Det er ikke gode minder, der dukker op, når folkene i og omkring superligaklubben FC København tænker tilbage på den seneste sæson.

Efter at have vundet den bedste danske række overbevisende i 2017 blev det til en skuffende fjerdeplads i 2017/2018-sæsonen, hvor der efter sidste spillerunde var hele 27 point op til mestrene fra FC Midtjylland.

Derfor er klubben også under maksimalt pres allerede fra starten af den nye superligasæson, der blev indledt i sidste weekend.

Det mener Poul Hansen og Jesper Thygesen, der begge er fodboldeksperter på TV3 Sport.

- Med den økonomi, de har, så skal de bare blive mestre, og den slags kan hurtigt sætte sig i holdet, hvis det begynder at gå dårligt.

- Det kan nemt blive hektisk for de nye spillere, hvis de ikke lige får spillet sig ind på holdet, men Ståle Solbakken er under det største pres, siger Poul Hansen.

Jesper Thygesen mener, at sidste sæson har kastet en skygge over FCK-holdet.

- De kører med et maksimalt pres og har jo gjort det i næsten 15 år nu, så de er også vant til det, siger han.

Begge fodboldeksperter mener samtidig, at københavnerne har, hvad der skal til for at komme til tops igen.

- Deres ærgerrighed vil hjælpe dem. De ved godt, at de ikke kan nøjes med at være gode i 25-30 kampe.

- Jeg tror, de kan finde samme niveau, som da de var bedst i sidste sæson, siger Poul Hansen.

Jesper Thygesen tror også, at FCK kan finde det gode spil med hjælp fra nogle af klubbens nyindkøb.

- Andreas Bjelland kommer til at betyde meget. Han kan løfte holdet og vil forandre dets udtryk, for FCK har virkelig haft problemer med at få sat tempo i spillet.

- Jeg har en idé om, at de kommer til at være rigtig stærke i denne sæson, siger han.

Hovedstadsklubben får mandag mulighed for at rette op på den dårlige start, når den møder Hobro på udebane.

Se også: Skidt generalprøve: Midtjylland i knæ inden europæisk eventyr

Se også: Scorer kæmpe gevinst: Danske mestre bekræfter lyn-salg

Se også: Voldsomt rygte: FCK kræver TRECIFRET millionbeløb for målmand