Ekstra sød derbysejr for Ståle: Når særlig milepæl

At Ståle Solbakken er den mest succesfulde FCK-træner i historien, kan der ikke være to meninger om.

Den 51-årige nordmand fører på alle parametre og nåede søndag på Brøndby Stadion en ny milepæl i sin trænerkarriere.

2-1-sejren over rivalen fra Vestegnen var hans sejr nummer 336 som FCK-træner, og dermed har Solbakken nu hentet lige så mange sejre som samtlige andre FCK-trænere tilsammen.

Det viser tal fra nipserstat.dk.

Ståle Solbakken har stået i spidsen for FC København i 562 kampe og har et snit på næsten to point per kamp (1,996). Også på den front topper han blandt FCK-trænere.

Svenske Hans Backe, der med 113 sejre er nummer to på sejrslisten, kan prale med 1,97 point per kamp i snit.

I Superliga-sammenhæng har Ståle Solbakken længe haft rekorden som den træner, der har hentet flest point.

787 point har han bogført som FCK-træner og er dermed på en suveræn førsteplads. Troels Bech og Kent Nielsen deler andenpladsen med 559 point.

Med de tre point på Brøndby Stadion er FCK og Ståle Solbakken nu i en gunstig situation før 'mesterskabsfinalen' mod FC Midtjylland skærtorsdag. Foto: Lars Poulsen

Det bedste pointsnit i Superligaen som FCK-træner har Ståle Solbakken dog ikke. Det har Roland Nilsson, der hentede 2,17 point i snit inden sin fyring.

Ståle Solbakkens pointsnit i den bedste danske række er 2,11 og indbringer ham en tredjeplads.

Bedst er manden, som han skærtorsdag står over for i Parken.

FC Midtjylland-træner Kenneth Andersen har efter 17 kampe et imponerende pointsnit på 2,35. Han har bare tabt en enkelt kamp som Superliga-træner - til FC København tilbage i november.

De forsvarende mestre er under pres inden opgøret i nationalarenaen. De er fem point efter FCK, og københavnerne har desuden en markant bedre målscore.

- Hvis vi vinder, så ser det fornuftigt ud …, som Ståle Solbakken med en vis underdrivelse sagde efter sin sejr nummer 336 som FCK-træner.

