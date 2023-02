Ekstrem interesse: - Mindst 100 mio. værd

At spille Champions League er på mange måder en god forretning.

Det kan FC København i den grad skrive under på. For udover store oplevelser og masser af kolde kontanter for at deltage i Europas største klubturnering, så har det også med at kaste masser af interesse af sig.

Derfor oplevede de danske mestre også en stor interesse omkring klubbens yngre spillere i det netop overståede transfervindue, hvor man også endte med at sælge Victor Kristiansen for et rekordbeløb, der inklusiv bonusser kan løbe op i 150 millioner kroner.

Men mens der blev sagt ja, da Leicester smed så mange penge på bordet, så var svaret de andre gange nej.

Der er smil på læben hos Peter Christiansen, der kan glæde sig over stor interesse for FCK's unge spillere. Foto: Anthon Unger

Eksempelvis da der - som Ekstra Bladet tidligere har kunnet fortælle - blev budt tæt på 100 millioner kroner inklusiv bonusser for unge Hákon Haraldsson.

For selvom sportsdirektør Peter Christiansen ikke vil kommentere konkret på nogle bud, lægger han ikke skjul på, at FC København de seneste uger har afvist flere klubber.

- Jeg kan bare sige, at vi har haft en ekstremt stor interesse for mange af vores spillere. Nogle af dem spiller Champions League i efteråret som 17, 18, 19 og 20-årige. Og når man gør det, og når man leverer godt på den scene, så vil der typisk være interesse.

Men strategien var klar fra start, forklarer Peter Christiansen.

- Jeg kommer ikke til at verificere, om der har været bud på 60, 100 eller 150 millioner. Faktum er, at vi gerne ville holde fast på gruppen, medmindre der kom noget, som vi synes var ekstraordinært godt.

- Så kan det godt være, at der var andre klubber i Danmark eller andre steder, der synes, det havde været ekstraordinært godt på Hákon Haraldsson eller andre, men det synes jeg ikke.

- Er han 100 millioner værd?

- Mindst.