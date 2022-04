- En katastrofe for Superligaen

- Banens tilstand er ens for begge parter, men den er en katastrofe for produktet i Superligaen, mener Bo Henriksen

Den var mere brun end grøn.

Parkens græstæppe er igen et tema. Et stort og bekymrende af slagsen. For problemerne er ikke forbigående, men i sandhed vedvarende.

Banens kvalitet er i sådan en stand, at den slet ikke er egnet til topfodbold.

Det er en skandale at placere næsten 30.000 mennesker i Parken og så give aktørerne så elendige arbejdsbetingelser.

Parkens grønsvær ligner ikke en bane, der er egnet til topfodbold. Foto: Lars Poulsen.

For topkampen mellem FCK og FCM havde slet ikke den spillemæssige kvalitet, som man kan og bør forvente, når to af landets bedste mandskaber mødes.

Det var ikke en bane, der var en topkamp værdig.

Det mindede i høj grad om en bane for et serie 6 mandskab.

- Det skal aldrig blive en undskyldning for resultatet. For det er ens for begge mandskaber, når vi præsenteres for sådan en bane.

De arbejdede ihærdigt med Parkens græstæppe, men det hjalp ikke meget. Den er i elendig forfatning - igen. Foto: Lars Poulsen.

- Men isoleret set er det en katastrofe for produktet i Superligaen, at vi spiller på sådan en bane, siger FC Midtjyllands cheftræner, Bo Henriksen.

Han uddyber:

- Både FCK og vi er tvunget til at spille på en helt anden måde, fordi vi ikke kan spille bolden op nedefra.

- Når der sidder næsten 30.000 i en fed kulisse, så er det synd og skam, at banen ikke er bedre, påpeger Bo Henriksen.

De svære betingelser for de to mandskaber betød, at der blev sparket langt mere end spillet.

Begge mandskaber sled med at få spillet til at glide, fordi det sand, som var smidt på banen, gav visse udfordringer.

- Jeg er ikke ude efter resultatet. For banens tilstand er ens for begge hold, men jeg er ude efter produktet, fordi ingen af os kan spille som vi ønsker det, siger Bo Henriksen.