En redning til 70 mio. kr: FCK videre med nød og næppe

FCK-keeper Sten Grytebust afværgede to minutter før tid en europæisk katastrofe. Med en fin redning sendte han københavnerne i Europa Leagues gruppespil, selvom det blev til et nederlag i Riga

70 mio. kr. lige ned i pengekassen.

FC København er klar til Europa Leagues gruppespil efter en samlet sejr over lettiske Riga FC, men kampen i den lettiske hovedstad var ikke god ved Ståle Solbakkens nerver.

Mestrene skulle efter 3-1-sejren i Parken for en uge siden gøre arbejdet færdigt i Riga, og de kom de til at slide hårdt for avancementet.

Med et kvarter igen kom hjemmeholdet foran, og det blev en nervepirrende afslutning på Skonto Stadion.

FC København holdt dog ud, tabte ’kun’ 0-1 og kan nu sætte hak ud for et af sæsons to store mål: Kvalifikation til et europæisk gruppespil.

For 13. gang de seneste 14 sæsoner lægger Parken græs til europæisk fodbold i efteråret, men det var med nød og næppe, at FCK fik ekspederet Riga ud.

Det blev en hård aften for FCK i Riga. Foto: Zane Bitere/Ritzau Scanpix

Letterne skulle levere en lille sensation for at komme i sit første gruppespil, og de jagtede chancen.

FCK fik sig en tidlig forskrækkelse, da Brisola sendte et godt indlæg ind i FCK-feltet.

Rodrigues fik presset sig foran Pierre Bengtsson, men heldigvis for københavnerne savnede hans hovedstød præcision og gik forbi Sten Grytebusts mål.

Den med den manglede præcision var symptomatisk for hjemmeholdets spillere. De headede og de skød, men ramte ikke målet.

FCK havde bolden meget, men skabte lidt. Med et tomålsforspring var det heller ikke nødvendigt, og tiden arbejdede for københavnerne.

I begyndelsen af 2. halvleg følte Viktor Fischer sig med god ret snydt, da han blev nedlagt i straffesparksfeltet lige foran den polske dommer, Pawel Gil.

FCK-angriberen vred sig i græsset, men fik ikke sit straffespark. Riga-spillerne var hårde ved Fischer og forsøgte med alle midler at tirre ham.

Københavnernes offensive es så gult, men Fischer og de øvrige FCK-spillere formåede at holde hovedet koldt mod de hårdtspillende letter.

Viktor Fischer blev snydt for et straffespark i begyndelsen af 2. halvleg. Foto: Zane Bitere/Ritzau Scanpix

Med tyve minutter igen var Pieros Sotiriou tæt på en scoring, men cyprioten måtte se Ozols vippe sit forsøg over. Det lignede mere og mere en nulløsning, men med et kvarter igen chokerede Riga med en scoring.

Brasilianske Brisola fik efter et københavnsk boldtab lidt for megen plads uden for FCK-feltet og bragte med et tørt hug letterne foran.

Så manglede de kun en scoring, og FCK-manager Ståle Solbakken satte straks rutinerede Andreas Bjelland på banen for at afværge katastrofen.

Pieros Sotiriuo fik en stor chance fem minutter før tid, men sparkede svagt forbi mål.

I den anden måtte Sten Grytebust med kun to minutter igen diske op med en redning til 70 mio. kr., og de medrejsende FCK-tilhængerne må have skævet nervøst op på stadionuret.

Der var trængsel i FCK-feltet i de døende minutter, men de danske mestre overlevede og er med i bowlen, når der fredag trækkes lod til gruppespillet i Europa League.

