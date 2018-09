Én spiller får stadig Ståle til at vågne om natten

Da FC København i 2015 blev ekspederet ud af Europa League-kvalifikationen i tredje runde mod upåagtede Jablonec fra Tjekket, var det ikke blot en kæmpe skuffelse.

Det markerede også enden på en stime, hvor FCK ni år på stribe kvalificerede sig til et europæisk gruppespil.

En stime, der er tilbage på skinner, efter at københavnerne sendte Atalanta ud i den afgørende kvalifikationskamp til gruppespillet i Europa League, som Ståle Solbakkens tropper nu har adgang til for anden gang i træk efter en enkelt tur i Champions League-gruppespillet i 2016/2017.

Men det faktum, at FC København nu bider skeer med andre store klubber i et europæisk gruppespil for 12 gang ud af 13 mulige får ikke Ståle Solbakken til at glemme den skæbnesvangre aften i Parken for tre år siden.

- Det irriterer mig stadig voldsomt, siger han.

- Det var et år, hvor vi ikke skulle have fejlet, og jeg vågner stadig om natten, af at jeg ser Pelle Nilsson (daværende FCK-forsvarer, red.) gå op ved bageste stolpe og heade forbi et sekund før tid. Så var det blevet 3-3, og vi havde været videre, siger Ståle Solbakken til VG.

Ståle Solbakken var en skuffet mand efter københavnernes exit i 2015. Foto: Jens Dresling

FCK vandt første opgør i Tjekkiet med 1-0, og så forventede de fleste nok, at den europæiske rutine kunne cruise kvalifikationen i hus i Parken.

Sådan gik det ikke.

Efter 53 minutter gjorde den daværende Jablonec-spiller - og nuværende FCK'er - Jan Gregus det til 2-0, og da Benjamin Verbic dummede sig og fik direkte rødt kort ti minutter senere, så var det i den grad med ryggen mod muren.

Nicolai Jørgensen reducerede godt nok trods en mand i undertal, men føringen blev udbygget igen syv minutter før tid, inden Federico Santander skabte et sidste spinkelt håb med sin hovedstødsscoring to minutter før tid.

Den nuværende FCK-spiller Jan Gregus gemmer sig et sted i midten af bunken efter sin scoring til 2-0 direkte på frispark. Foto: Jens Dresling

Og så er vi ellers tilbage ved episoden, som Ståle Solbakken ikke kan få ud af systemet.

I de absolut døende sekunder af dommerens fem minutters tillægstid stiger indskiftede Per 'Pelle' Nilsson fuldstændig umarkeret til vejrs ved bageste stolpe, velvidende at en scoring vil sende FCK i det tiende europæiske gruppespil i træk.

Men svenskeren kikser efter få minutter på banen, og så kan tjekkerne i stedet juble over videre avancement til play off-runden, hvor Ajax Amsterdam dog satte en stopper for det eventyr.

FC København spillede torsdag 1-1 hjemme mod Zenit i denne sæsons udgave af Europa League. Jablonec er i øvrigt med i gruppespillet for første gang nogensinde, og de indledte med at tabte 1-2 ude mod franske Rennes.

Per Nilsson ærgrer sig over at have brændt en stor chance i overtiden. Episoden får stadig Ståle Solbakken til at vågne om natten. Foto: Jens Dresling

En flok slukørede FCK-spillere forlader banen efter nederlaget til Jablonec i kvalifikationen til Europa League. Foto: Jens Dresling

