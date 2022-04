Parken var godt proppet til mandagens derby mellem FCK og Brøndby.

Hele 33.758 tilskuere var på plads i Danmarks nationalarena, heriblandt prins Christian.

Den unge knægt var iført FCK-halstørklæde og havde plads på tribuneafsnittet Nedre A, hvor han spændt fulgte med i Danmarks største fodboldkamp.

Den kongelige støtte glæder FCK-cheftræner Jess Thorup.

- Det er fantastisk. Det er en stor ære, så vi kan kun være taknemmelige for, at der også er andre - dermed også de royale - der synes, at vi gør et godt stykke arbejde.

- Det er vi både glade og stolte over, siger han efter 2-0-sejren over ærkerivalen.

Prins Christian var på plads i Parken. Foto: Anthon Unger

Den 16-årige prins sad foran FCK-trioen Daniel Rommedahl (director of football ops & international affairs), Peter Christiansen (sportsdirektør) og Allan Agerholm (Parken-formand).

Herfra kunne han se, at FCK's spanske prins, Pep Biel, blev matchvinder med to scoringer efter pausen.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra kongehuset.

Christians far, kronprins Frederik, er ikke på bølgelængde med sønnen, da der blev valgt Superliga-hold. 'Frede' holder med AGF. Det fortalte han tilbage i 2009. Han boede på Marselisborg, da han læste i Aarhus og lod sig lokke ud på stadion.

Christian var langtfra den eneste kendis i Parken mandag. Formel 1-stjerne Kevin Magnussen var bl.a. også på plads. Han sad ved siden af Nicklas Bendtner.

