Én ting fortryder han stadig

Efter sølle 39 dage valgte Jess Thorup at forlade Genk til fordel for FC København, og der er et stort arbejde forude for Thorup. Hans første Superliga-kamp i spidsen for FCK endte med et nederlag på 0-4 til FC Midtjylland, så der er plads til forbedring.

Men selv om der er meget, han skal se frem mod og til, er der stadig en ting, der nager fynboen.

Jess Thorups afsked var ikke glat, fordi han efter så kort tid forlod klubben, som ellers så ud til at være stabiliseret.

I et interview med Het Nieuwsblad fortæller Jess Thorup nu, hvad det er, han fortryder i forbindelse med afskeden i Genk.

- Jeg fortryder, at jeg undlod at sige farvel til spillerne. Selv efter så kort tid havde jeg et godt forhold til dem. Nogle af dem sender stadig beskeder til mig. Jeg skjuler mig ikke, men jeg havde besluttet mig for at stoppe, så jeg ville lade klubben bestemme, hvordan der skulle kommunikeres.

- Hvis jeg kunne gøre det om, ville jeg forklare, hvorfor jeg valgte et andet eventyr. Men jeg synes ikke, vi skal gøre det til så stor en ting. Jeg har været glad i Belgien i over to år, og jeg har stadig god kontakt med både spillere og bestyrelsesmedlemmer i Genk og Gent. Hvem ved, måske kan jeg en dag vende tilbage til Belgien, siger Jess Thorup i interviewet.

Danskeren blev hentet til Gent i 2018 fra FC Midtjylland, men han blev fyret i starten af denne sæson. Efterfølgende fik han altså jobbet i den store belgiske klub Genk, men er nu tilbage i dansk fodbold som cheftræner for FC København, hvor han har afløst Ståle Solbakken.

FC København møder i den kommende runde i Superligaen Randers FC.

