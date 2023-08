Én ting irriterer ham: - Alarmerende

- Det skal barberes helt væk, siger Jacob Neestrup, efter at FC København flere gange i første halvleg var ved at dumme sig gevaldigt mod Sparta Prag

Han er fortrøstningsfuld forud for returopgøret i næste uge.

Men alligevel er der noget, der irriterer FC Københavns cheftræner grænseløst efter 0-0-resultatet mod Sparta Prag i Parken tirsdag.

For flere gange i første halvleg var københavnerne ved at forære det hele væk med dumme fejl - og det må ikke ske, fastslår han.

- Det eneste negative, jeg har at sige, er, at vi laver tre giga individuelle fejl i første halvleg, som du som hold ikke kan gardere dig mod. Og det skal barberes helt væk, for der gav vi dem muligheden for at komme foran.

- Det var i hvert fald deres mulighed for at vinde i dag.

Jacob Neestrup ønsker ikke at tage ordet 'bekymrende' i sin mund, men lægger ikke skjul på, at det som regel vil koste dyrt i de europæiske kampe.

- Det er alarmerende. Det er det jo, når det er på et eget målspark, hvor vi træder i en klapstol, og så er der pludselig en friløber.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Ikke uheld

På forhånd havde Jacob Neestrup gjort det lysende klart, at man gik efter en sejr på eget græs.

Men selvom det i stedet endte 0-0, så er mavefornemmelsen mere end god forud for returopgøret i Prag på tirsdag.

- Jeg ville jo gerne have vundet den her fodboldkamp. Men det er, som det er, og vi tror på, at vi kan gå derned og lave et godt resultat.

- Jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle kunne gå derned og vinde. Det kan jeg ikke.

- Er det rent uheld, at I ikke vinder i dag?

- Der er ikke noget, der hedder held eller uheld. Det er ikke uheld, at vi træder i bolden og giver dem en halvanden friløber. Og det er ikke uheld, at vi ikke sparker bolden i kassen.

- Men vi giver os selv nogle forudsætninger for at vinde den her kamp med et enkelt mål, og det er jeg tilfreds med. Jeg er tilfreds med, at jeg ser et FC København-hold i en rigtig, rigtig god rytme, og som præsterer på et godt og solidt niveau.

Om FCK kan bringe sig et skridt nærmere Champions League-drømmen, finder vi ud af tirsdag.

Den samlede vinder af FCK og Sparta går således videre til den afgørende playoffrunde om en plads i det lukrative Champions League-gruppespil.

I playoffrunden venter enten polske Rakow eller Aris fra Cypern. Polakkerne vandt tirsdag 2-1 på hjemmebane.