Endelig! Nu får FCK's stortalent sit danske pas

Mohamed Daramy har altid følt sig dansk, og nu få han endelig papir på det.

FC Københavns stortalent får mandag sit danske statsborgerskab - blot én dag før sin 18. års-fødselsdag.

Hvidovre Kommune og Københavns Kommune afholder mandag eftermiddag på rådhuset i Hvidovre en ekstraordinær grundlovsceremoni, hvor det markeres, at to borgere fra de to kommuner har erhvervet sig dansk statsborgerskab.

Den ene er Isata Daramy, mor til den 17-årige FCK’er Mohamed Daramy.

Hun fik dansk indfødsret kort før jul, men af hensyn til Mohamed Daramys situation har Hvidovre Kommune søgt og fået tilladelse til at afholde en ekstraordinær grundlovsceremoni.

For at få dansk statsborgerskab skal man deltage i en grundlovsceremoni. Den kan under normale omstændigheder først tidligst afholdes en måned efter lovens vedtagelse.

Men det havde betydet, at Mohamed Daramy havde rundet 18 år, og så ville han ikke automatisk få sit danske statsborgerskab. Det sker nu.

’De to borgere har begge børn, som fylder 18 år i dagene efter den 6. januar og som derfor også får dansk statsborgerskab samtidig med, at deres forældre får det’, skriver Hvidovre Kommune og Københavns Kommune i invitationen til den ekstraordinære grundlovsceremoni.

Mohamed Daramy har foreløbig scoret fem gange for FC København. Her ferjer han en scoring med Nicklas Bendtner. Foto: Jan Sommer

Isata Daramy skal skrive under på, at hun vil overholde grundloven, og trykke borgmester Helle Adelborg i hånden. Når det er sket, er hun og Mohamed Daramy begge danske statsborgere.

Mohamed Daramy var ellers tæt på at blive offer for et hul i lovgivningen, men udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye ændrede med baggrund i blandt andet Daramy-sagen den bekendtgørelse, der styrer, hvornår kommunerne skal afholde grundlovsceremonier.

Det blev muligt at søge dispensation fra den normale frist, og det har Hvidovre Kommune gjort i tilfældet Daramy.

For var Isata Daramy blevet tvunget til at vente til slutningen af januar med sin grundlovsceremoni, havde Mohamed Daramy ikke automatisk have fået sit danske statsborgerskab.

Som 18-årig havde han selv skullet igennem en langsommelig proces og havde i bedste fald skulle vente frem til foråret 2021.

Mattias Tesfaye vil være til stede ved mandagens ekstraordinære grundlovsceremoni i Hvidovre og vil kunne lykønske Mohamed Daramy med, at han nu også i juridisk forstand endelig kan kalde sig dansk.

Mohamed Daramy, der indtil videre har fået 32 kampe i FCK-trøjen, er født i Danmark, men begge hans forældre kommer fra Sierra Leone.

Med sit danske statsborgerskab kan Daramy i foråret se frem til at få debut på et af de danske ungdomslandshold.

Se også: Zlatan tilbage i AC Milan: Jeg kan spille med det samme

Se også: Byder millioner for Superliga-talent

Se også: FCM i offensiven: Jagter to nye i januar

Bagom Bendtner-afgørelsen: Derfor blev han droppet