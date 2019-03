Endnu en FCK-diskussion i Parken: Forsøgte 'at stjæle' straffespark

Tilbagevendte Viktor Fischer ville meget gerne på måltavlen mod Vejle og mente, at han skulle sparke, da FCK i slutningen af 1. halvleg fik tilkendte et straffespark. Det er dog topscorer Robert Skovs opgave, og han scorede sikkert i pligtsejren

PARKEN (Ekstra Bladet): Ståle Solbakken skal vist havde forklaret sine spillere, hvem der er straffesparksskytte i FC København…

For man fornemmer, at der ikke altid er helt enighed om det i hovedstaden, hvor Superliga-topscorer Robert Skov søndag eftermiddag igen måtte kæmpe lidt ekstra for at få lov at udføre sit arbejde fra straffesparkspletten.

I forårspremieren mod OB var det Pieros Sotiriou, der forsøgte at snuppe sparket, mod Vejle var det tilbagevendte Viktor Fischer.

I 1. halvlegs sidste minut ved stillingen 1-0 til FCK ville han meget gerne sparke, men tabte diskussion.

’Robert Skov, Robert Skov’, blev der råbt fra tribunerne, og muligvis også fra FCK-bænken.

Manden med Superligaens bedste sparketeknik tog da i sidste ende også sparket og var sikkerheden selv.

Det var det 'dramatiske højdepunkt' på en ellers rolig eftermiddag i Parken, hvor FCK hentede en pligtsejr på 2-0 over bundholdet og dermed lagde fornyet pres på FC Midtjylland i guldduellen.

Straffesparksbøvl i FCK 6. spillerunde: AGF-FCK 1-1 Viktor Fischer ville ikke sparke, da FCK i 8. minut fik straffespark mod AGF. I stedet overlod han ansvaret til Kenan Kodro, der brændte. - Der findes ingen undskyldninger for ikke at tage straffesparket, sagde Ståle Solbakken, og Fischer gav ham ret: - Jeg skulle have sparket. 21. spillerunde: FCK-OB 6-1 Pieros Sotiriou mente, at han skulle sparke, da FCK i forårspremieren mod OB fik straffespark ved stillingen 5-1. Men Skov fik fravristet ham bolden og fik sit hattrick. Solbakken nedtonede episoden. Han kaldte det kulturelt clash og forklarede det med ’Sotirious brændende ønske om at score’. Vis mere Luk

Jonas Wind bragte FCK foran allerede i 11. minut, efter Allan Sousa ellers havde haft chancen for at give Vejle en chokføring.

Men brasilianeren missede, og få minutter senere var Superligaens jumbohold bagud, da Peter Ankersen lagde en bold ind i det bagerste område af feltet.

Her fik Wind lov til at stå fri, og han tæmmede bolden og huggede den fladt forbi Pavol Bajza i Vejle-målet.

Unge Jonas Wind sendte bolden i kassen til 1-0 for københavnerne. Video: Discovery.

Jonas Wind kom på tavlen til 1-0. Foto: Lars Poulsen

Man skulle ellers mene, at vejlenserne var advaret. For minuttet forinden havde Ankersen lagt en flad bold ind til Wind.

Bajza fik reddet med besvær, men kunne ikke gøre meget, da den unge FCK-angriber fik sin anden mulighed.

Vejle havde især i starten af opgøret svært ved at dæmme op for Ankersen og Skov, der konstant kom stormende op ad FCK’s højre flanke.

Det var da også fra Ankersens højre fod, at oplægget til næste store chance kom. I 25. minut lagde landsholdsreserven bolden ind til Dame N’Doye, der hårdt presset sendte bolden over mål.

Tilbagevendte Viktor Fischer så tilskuerne ikke meget til, men han tvang Bajza til at lave en fin fodparade, da han i 28. minut strøg igennem i venstresiden.

Trafikken var ensrettet i Parken i 1. halvleg, men der var langtfra tale om et chanceorgie, og Vejle var tæt på at kunne gå til pause bagud med en.

Men i halvlegens sidste minut begik Tobias Mølgaard et tåbeligt straffespark, da han i feltets udkant slog til bolden med armen.

Viktor Fischer mente, at han skulle tage og lagde bolden til rette på pletten, inden holdkammeraterne fik fortalt ham, at den slags nu er en opgave for Robert Skov.

Superligaens topscorer fik lov at sparke og hamrede bolden sikkert ind.

Robet Skov scorede nok engang på straffespark. Foto: Lars Poulsen

Viktor Fischer var tæt på at få sin scoring kort efter pausen, men Bajza reddede FCK’erens langskud.

Københavnerne dominerede også i 2. halvleg, men Vejle fik tilspillet sig flere chancer mod et FCK-hold, der begyndte at sjuske.

Jesse Joronen måtte pludselige i aktion et par gange, og vejlenserne var ganske tæt på at få bragt spænding ind i opgøret til sidst.

Det endte dog med en 2-0-sejr til FC København, der dermed udbyggede forspringet til FC Midtjylland til fire point.

Midtjyderne har mulighed for at svare igen mandag aften, når de i Herning møder FC Nordsjælland.

