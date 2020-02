Enøjet kæmpe: FCK-helt kunne intet se

Der findes mange græske helte. Nu også den enøjede kæmpe Zeca.

FCK's græske anfører kæmpede sig igennem det meste af 3-1-triumfen på Celtic Park med et yderst begrænset syn.

Tidligt i kampen fik Carlos Zeca en bold i hovedet, og han var så uheldig, at den ramte det venstre øje, som dermed blev sat ud af spil.

- Jeg kunne ikke se noget med det hele kampe. Nogle gange var jeg bange for at få bolden inde på midten, for hvis jeg nu mistede den. Det var meget svært.

Zeca var ude ved sidelinjen efter sit uheld, og han bad manager Ståle Solbakken om at blive taget ud, fordi han ikke følte, at han kunne hjælpe holdet.

- Jeg var så frustreret og også nervøs for at lave en fejl og koste et mål på grund af det, sagde Zeca efter den meriterende sejr i Glasgow.

Trods problemer med synet var humøret højt hos Zeca efter kampen. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Han måtte løbe rundt med et sammenknebet øje mod Celtic, og hovedet bevægede mere rundt end sædvanligt.

Men selv med et så markant handikap slap anføreren fornuftigt fra opgøret.

- Holdkammeraterne var fantastiske. De talte til mig hele tiden og ansporede mig. ’Come on, Zeca’.

- Det var dejligt at mærke, og jeg blev på banen på grund af dem, sagde Zeca, der fik dryppet sit øje i pausen og blev enig med Ståle Solbakken om at forsøge at fortsætte.

- Jeg kunne ikke se, men ville samtidig også hjælpe holdet. Det var en svær situation, men i det mindste lavede jeg ingen store fejl, lød det fra Zeca, der efter kampen fortsat havde problemer med synet:

- Lige nu er det virkelig irriterende. Nu må vi se, hvordan det går i morgen (fredag, red.) og tale med lægen.

- Vi må se, hvad vi kan gøre. Om det skal undersøges eller hvad. Forhåbentlig går det væk af sig selv.

FC København møder allerede søndag AaB i Parken, og udover Zeca blev også Mikkel Kaufmann ramt af uheld på Celtic Park.

Efter en flot præstation måtte den unge nordjyde i slutningen af første halvleg lade sig udskifte med en skade i lyskeregionen.

