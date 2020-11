FC Midtjylland og FC København møder hinanden for første gang i denne sæson på søndag.

Favoritværdigheden må FC Midtjylland tage på sig. De forsvarende mestre spiller på hjemmebane, er tre point foran i tabellen og har traditionelt et godt tag på FC København. Og så er der alt det andet.

De seneste år har budt på to mesterskaber, en pokaltitel og kvalifikation til Champions League, så spørgsmålet er, om man efterhånden kan kalde FC Midtjylland det nye FC København?

Den præmis køber Mathias 'Zanka' Jørgensen ikke ind på.

- Er det ikke lidt billigt? Men jeg ved i hvert fald, at de har en rigtig dygtig træner i Brian Priske, der helt sikkert har taget nogle af de ting, han syntes var brugbare herindefra, og indført dem derovre.

- Uden at have set deres kampe i Europa virker det til, at det var den opskrift, der fik dem over hurdlen. Hvordan man spiller de her knald-eller-fald kampe. Og det var jo flot, hvordan de klarede det, siger han til Tipsbladet.

- Så ved jeg også, at Midtjylland er et hold, der har et fysisk udtryk krydret med nogle dygtige individualister oppe foran.

- Det vil kræve sit at stå imod, når deres pres kommer, og i den her uge skal vi også spille midtuge-kamp, omend det er mod et hold af en lidt anden kvalitet end det Ajax-hold, de skal op imod (FCK spillede pokalkamp mod Avarta onsdag aften, red.)

- . Så der kommer ikke til at være den samme ro og en hel uges opladning, som man måske kunne have håbet på.

Han fastslår, at han ikke så FC Midtjyllands opgør mod AFC Ajax i Champions League tirsdag aften. I det hele taget er han ikke en fast TV-seer, når ulvene optræder i verdens fornemste klubturnering.

- Det har ikke noget med FC Midtjylland at gøre generelt. Jeg ser bare ikke så meget fodbold, men hvis jeg skulle se en fodboldkamp, så skulle det ikke være FC Midtjylland, lyder det fra Mathias 'Zanka' Jørgensen.

