Er det Superligaens 11 bedste?

FCK dominerer det kombinerede hold mellem de to stærkeste klubber i Superligaen

Søndag er Parken fyldt til sidste plads.

Kampen om førstepladsen i Superligaen står på spil mellem FC København og FC Midtjylland. De to klubber befinder sig lige nu i en klasse over alle de andre.

Jess Thorup har fået styr på FCK-mandskabet, der lige nu virker urørlige med ni sejre i træk i alle turneringer.

Samlet har FCK hentet 12 sejre og tre uafgjorte i sæsonen, hvor holdet endnu ikke har prøvet at tabe.

Ekstra Bladet har sammensat et kombineret hold fra FC København og FC Midtjylland. Det er et mandskab, der aldrig kommer i kamp på samme hold. Men det er et hold, der helt sikkert også ville klare sig fornemt på den internationale scene.

Det er ikke unaturligt, at FCK har flest spillere blandt de 11 udvalgte, hvor Kevin Diks er en af dem, der lige nu falder i øjnene.

Højrebacken har vist sig som Superligaens bedste sommerindkøb med sin enorme power og aggressivitet.

Der er også blevet plads på holdet til en af de unge fremadstormende talenter – Gustav Isaksen.

Kantspilleren har vist sig fornemt frem i starten af sæsonen. Der hersker ingen tvivl om, at han bliver det næste store, offensive salg fra FC Midtjylland.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her er de 11 udvalgte:

Foto: Claus Bonnerup.

Jonas Lössl, FCM – 32 år

Bundniveauet er højt hos landsholdsreserven, der har præsteret stærkt, siden han vendte retur til klubben. En af ligaens bedste keepere.

Foto: Lars Poulsen

Kevin Diks, FCK – 24 år

Han er sommerens bedste indkøb i Superligaen. Dynamisk, aggressiv og frem for alt meget målfarlig. Ubetinget ligaens bedste højre back.

Foto: Lars Poulsen.

Erik Sviatchenko, FCM – 29 år

Forsvarsfyrtårnet er hele samlingspunktet på FCM-mandskabet. Han er på mange måder en markant leder, der aldrig svigter sit hold.

Foto: Lars Poulsen

Nicolai Boilesen, FCK – 29 år

Han blev hentet som back, men Victor Kristiansens udvikling har skubbet ham ind centralt. Den opgave løser han fornemt med sin erfaring og ro.

Foto: Lars Poulsen.

Paulinho, FCM – 26 år

Brasilianeren er valget, fordi han er kreativ, gennembrudsstærk og så har han den senere tid bygget på defensivt, hvor han er blevet mere påpasselig.

Foto: Jens Dresling.

Carlos Zeca, FCK – 33 år

Den rutinerede kaptajn hører til i kategorien blandt ligaens bedste spillere. Han er et centralt omdrejningspunkt i FCK.

Foto: Claus Bonnerup.

Evander, FCM – 23 år

Det kan godt være han virker lidt doven, men hans tekniske færdigheder og sukkerfod er helt i topklasse i Superligaen. En dygtig og skarp kreatør.

Foto: Jens Dresling.

Rasmus Falk, FCK – 29 år

Superligaens bedst betalte spiller er en løbemaskine med et teknisk højt niveau. Han er enormt dygtig til at sætte holdkammeraterne i scene.

Foto: Jens Dresling.

Pep Biel, FCK – 25 år

Det har taget tid, før han har vist sit potentiale og ikke mindst topniveau. Lige nu er han i færd med at brænde Superligaen af. Som målscorer og kreatør.

Foto: Lars Poulsen.

Jonas Wind, FCK – 22 år

EM blev en skuffelse for ham. Men han er hurtigt kommet videre. Med sin fysik, teknik og målnæse bliver han det næste store FCK-salg.

Foto: Jens Dresling.

Gustav Isaksen, FCM – 20 år

Da Anders Dreyer blev skudt afsted til Rusland, var pladsen til Isaksen åben. Og med sit enorme potentiale er han på vej til at blive en markant profil.