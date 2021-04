Erkender blankt: - Under al kritik

Når FC København går på banen mod AGF søndag aften, har de noget at bevise. Sådan siger Jonas Wind til københavnernes hjemmeside inden kampen.

FC København løb nemlig ind i et stort nederlag, da de torsdag aften gæstede FC Midtjylland og måtte rejse hjem med et 1-4-nederlag i baggagen. Den præstation var Jonas Wind alt andet end tilfreds med, og han forventer at se et anderledes mandskab søndag.

- Det var under al kritik, det vi præsterede mod FC Midtjylland, og selvfølgelig har vi snakket tingene igennem i truppen. Jeg forventer, at man kan se en trodsreaktion i morgen, og vi er i hvert fald meget opsatte på at gå ud og bevise, at vi er meget bedre end det niveau, vi viste i torsdags, siger Jonas Wind til fck.dk.

Efter midtugens resultater ligger FC København á point med søndagens modstander, AGF, og de to klubber ser ud til at skulle kæmpe om bronzemedaljerne i de sidste runder af Superliga-sæsonen.

Jonas Wind er ikke stolt over FCK's indsats mod FC Midtjylland. Foto: Claus Bonnerup

I det henseende venter to vigtige kampe. FC København og AGF mødes nemlig ikke kun søndag, men også i den efterfølgende spillerunde.

- Det er ikke så tit, man møder det samme hold to gange i træk, og netop de to kommende kampe mod AGF får stor betydning for, hvor holdene ender i tabellen. Så det bliver fede kampe, men under alle omstændigheder skal vi bare ud og vinde, siger Jonas Wind om udsigten til to kampe mod århusianerne.

