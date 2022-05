Ét spørgsmål pisser ham af

FC København bøvler stadig med at få gang i de mange angribere, de købte i vinter. Millionindkøbet Mamoudou Karamoko har svært ved bare at finde plads i kamptruppen

Intet mindre end syv offensive spillere og heraf tre rendyrkede angribere skrev under med FC København i januars transfervindue.

Khouma Babacar, Nicolai Jørgensen og Mamoudou Karamoko er de tre angribere, som hovedstadsklubben oprustede med.

Men kun tre mål har de tilsammen bidraget med i 11 kampe. Og spørger man FC København-træner Jess Thorup direkte ind til det, der ligner et problem for FCK, bliver han da også skarp i retorikken.

Du fik tre angribere i vinter, men ingen af dem har vundet pladsen endnu. Hvad er årsagen til det?

- Det ved jeg ikke, jeg tror kun, der har været to kampe, hvor ingen af dem har spillet. Ellers har de spillet på skift. Sådan skal det jo være i en klub som FCK, hvor vi har en bred trup og kan skifte fra kamp til kamp og i løbet af kampene. Det var målet med transfervinduet.

Har de helt ærligt gjort det godt nok?

- Ja.

Hvorfor skulle I bruge 11 millioner kroner på Karamoko, hvis han ikke engang er god nok til at være i truppen?

- Du har mange skarpe spørgsmål, hva? Det er stærkt nok, at du kan finde alle de negative spørgsmål frem, indledte han svaret.

Artiklen fortsætter under billedet..

Mamoudou Karamoko spillede i østrigske LASK, inden han skiftede til FCK. Foto: Lisi Niesner/Ritzau Scanpix

Mamoudou Karamoko har kun fået små 19 minutter og har de seneste otte Superliga-kampe slet ikke været i truppen.

- For mig handler det ikke om prisen. Det handler om at bygge noget op både på kort og på lang sigt. Lige nu handler det om at vinde så mange kampe som muligt, og der ved jeg ikke, om du kender statistikkerne, men dem kunne du prøve at kigge lidt på, så ser det ikke helt så skidt ud.

- Hvis der er en, jeg føler, der ikke har fået chancen, så er det Karamoko. Sådan er det at få tre topangribere ind. Man er nogle gange nødt til at prioritere.

Mens Babacar og Jørgensen har fået spilletid fra start, er der ifølge Jess Thorup en klar årsag til de sparsomme minutter til Karamoko.

- Jeg har snakket med Karamoko omkring, at det er en investering i fremtiden. Jeg er med på, at alle, der kommer ind, gerne vil spille fra dag et, men historisk set ved man, at der ofte skal gå lidt længere. Jeg er sikker på, hans tid nok skal komme, siger han og bekræfter, at de andre angribere er foran franskmanden.

FCK-dreng bomber

I samme januarvindue, hvor FCK hentede tre angribere, blev Rasmus Højlund solgt til østrigske Sturm Graz, selvom han ikke selv ønskede at skifte væk fra FC København.

Mens FCK ikke har haft succes med at få gang i de nyindkøbte offensive profiler, har 19-årige Højlund scoret seks mål og lavet et oplæg i ti kampe.

- Der kom et bud, hvor begge parter sagde, at sådan skulle det være. Jeg synes bare, det er fantastisk, vi kan udklække sådan nogle talenter, der også kan begå sig i en liga som den østrigske, siger Jess Thorup.

Læs også: Tidligere FCK-talent: - Jeg sagde farvel til min drøm

- Det havde selvfølgelig været fedt at se ham gøre det i FCK, men det er den afvejning, man må lave. Det er aldrig til at sige, hvornår det rigtige tidspunkt er. Han manglede spilletid i forhold til at slå igennem, og nu har han fundet et sted, hvor han kan få forløst sit potentiale.

FCK-talentet Rasmus Højlund blev solgt til Sturm Graz, selvom han helst ville blive. Foto: Lars Poulsen

Nicolai Jørgensen er heller ikke helt tilfreds med situationen efter et halvt år, der med hans egne ord kunne have været bedre.

Nøglen for den 31-årige angriber er ifølge ham selv mere spilletid.

- Hvis jeg kan få en tillid, så er jeg sikker på, at min forfatning kun bliver bedre og bedre. Nu fik Babacar fem eller seks kampe i streg, og det håber jeg også, jeg kan få, så jeg kan komme op og ramme mit niveau, siger han og understreger, at han stadig gerne vil blive i FCK.

- Jeg er sikker på, at det bliver bedre, jo længere tid jeg er her.

Søndag er der dømt derby, når Brøndby tager imod FCK kl. 16:00. En kamp, der kan følges live på ekstrabladet.dk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

LÆS OGSÅ: Udlandet savler over Silkeborgs kometer