Euforiske scener: FCK fejrede mesterskabet på Frederiksberg

Efter at have sikret sig sejren i Superligaen blev FCK-spillerne taget imod på Frederiksberg Rådhus i en vanvittig fejring natten til tirsdag

FC København kunne mandag lade sig krone som danske mestre for 15. gang i klubbens historie, og den flotte triumf blev fejret sent mandag aften på rådhuset på Frederiksberg

Der var pyroteknik, øl og sejrssang i lange baner mandag aften og nat ved rådhuset på Frederiksberg.

Det var nemlig her, at FC Københavns spillere og stab blev mødt af ellevilde fans, der havde trodset de sene aftentimer og mødt op for at tiljuble deres helte efter, at klubben fra Østerbro sikrede deres 15. mesterskab i klubbens historie.

Midt i fejringen blev der også tid til at sætte lidt ord på mesterskabet fra et par af aktørerne.

Ekstra Bladet fangede blandt andet FCK-stjernen Mohamed Daramy, der udover at sende en kærlig tanke afsted til rivalerne fra Brøndby IF også roste FCK's præstation gennem sæsonen.

- Vi har også arbejdet hårdt for det selv.

- Jeg synes i sidste ende, at det var fortjent. Vi viser stadig, at det er os, der er de bedste, udtaler han til Ekstra Bladet.

Selvom Jacob Neestrup ikke havde meget stemme tilbage, da han skulle holde en kort tale til fansene, lykkedes det ham trods alt at stykke et par sætninger sammen.

- Vi har vundet, vi har tabt. Vi har haft skader. Vi har haft spillere, der er blevet skadet op af metroen. Vi har haft keepere, der er kommet op og skændes på Twitter, sagde Jacob Neestrup blandt andet.

FC Københavns måtte i første omgang fejre mesterskabet i spillerbussen på vej hjem fra Viborg, da deres evige rivaler fra Brøndby lammetævede FC Nordsjælland og dermed endegyldigt sendte mesterskabet til Østerbro.

