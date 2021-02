Ex-FCK'er kæmper for karrieren

Erik Berg, der i FCK hed Johansson, slår fast, at karrierestoppet altså ikke er bestemt endnu

Det vakte opsigt, da den svenske landsholdsspiller midt i sin bedste FCK-periode i 2018 pludselig ønskede at flytte hjem til kæresten i Stockholm.

Han kom hjem til Djurgården og skiftede efter brylluppet navn til Erik Berg, men nu nærmer det sig en slutning. Ikke kærligheden, men fodboldkarrieren.

Expressen skrev allerede forrige uge, at det var tæt på et karrierestop, og nu taler den 32-årige svensker første gang selv om situationen.

- Der er ikke taget nogen beslutning endnu. Jeg kører videre med min genoptræningsplan og håber stadig på det bedste, siger Berg til Aftonbladet.

- Mentalt er det hårdt med genoptræning, kampe, genoptræning, kampe og så en masse genoptræning. Det er ikke sjovt, så selvfølgelig har jeg tænkt på fremtiden.

- Jeg har ikke bestemt mig for at stoppe karrieren. Tværtimod er jeg i dialog med Djurgården, og vi må se, hvordan det bliver fremover, siger Berg, der har kontrakt to år endnu.

Han var i 2019 med til at gøre Djurgården til svenske mestre, men missede den sidste del på grund af en knæskade. Meget af 2020 blev ødelagt af skader, og 2021 er startet uden, at Berg har været med på træningslejr, og i næste uge indledes sæsonen med en pokalkamp.

Inden de to sæsoner i FCK spillede Erik Berg i belgiske Gent, der havde købt ham efter stor succes i Malmö FF. Inden da spillede han i de mindre klubber Falkenbergs FF og Gais.

Vild Schmeichel-kritik: - Virkelig ked af det

Hjem til Ståle: Fra fiasko til fuldtræffer

Åbning for Junker: Nu kommer afløseren

Dansk optur: - Længe siden sidst