Får storebror som agent

Jonas Wind får sin storebror Morten Wind som agent.

Noget utraditionelt havde FCK-angriberen i flere år ingen fast aftale med en agent. Råd og vejledning fik landsholdsangriberen af sin far, Per Wind, og sin storebror Morten.

Nu er Morten Wind trådt ind i agentbranchen og har lavet en repræsentationsaftale med sin talentfulde bror.

Morten Wind stopper ved februar måneds udgang som forsikringsmægler og er allerede startet hos People in Sport, der blandt andet repræsenterer Thomas Delaney, Henrik Dalsgaard, Anders Lindegaard og nu altså også Jonas Wind.

- Jeg kommer ud af en fodboldfamilie, men det var ikke, fordi jeg gik med en agentdrøm i maven. Agentbranchen kan jo til tider virke som en broget verden.

- Men jo mere jeg snakkede med People in Sport og hørte om deres værdier, filosofi og måde at agere på over for spillerne og klubberne, jo mere tænkte jeg, at det kunne være interessant at være en del af, siger Morten Wind til Ekstra Bladet.

Jonas Wind er efter sine to mål mandag aften noteret for otte Superliga-scoringer i denne sæson. Foto: Jens Dresling

Han understreger, at han ikke er gået ind i branchen, fordi hans bror er en dygtig fodboldspiller, men fordi han synes, at det kunne være spændende at være fodboldagent:

- Jeg er ikke gået ind i agentbranchen på grund af Jonas. For mig er det to separate ting.

- I bund og grund er jeg Jonas’ storebror, som hjælper, støtter og drager omsorg for ham på samme vis, som jeg gør for mine andre søskende.

- Nu, hvor jeg selv har valgt at gå ind i agentbranchen, gav det god mening, at jeg blev Jonas' agent.

I People in Sport skal Morten Wind arbejde med helt traditionelt agentarbejde. Han skal rådgive spillere og skabe relationer til klubberne.

39-årige Morten Wind var en habil fodboldspiller og nåede som det højeste den næstbedste række.

Han har efter karrierestoppet været træner og var blandt andet assistent for Jacob Neestrup på det U17-hold i FC København, hvor lillebror Jonas var blandt de bedste.

Hos People in Sport har Morten Wind afløst Jesper Ørnskov, der efter ti år i agentbranchen i december startede som Head of Academy i AGF.

'Ansat på baggrund af sine kvalifikationer' I forbindelse med Jonas Winds kontraktforlængelse i efteråret søgte Jonas og familien Wind ekstern rådgivning, og her var People in Sport en af sparringspartnerne. - Det var der, at vi kom til at tale om, at det kunne være spændende for os og Morten, at han blev agent hos os, da vi manglede en person med Mortens kompetencer i forhold til vores virksomhed. - Han er en dygtig fyr, og det er vigtigt for mig at sige, at han er ansat på baggrund af sine kvalifikationer - ikke fordi Jonas er hans bror, siger Casper Grønn fra People in Sport. Han har kendt Morten Wind i mange år og faktisk været holdkammerat med ham i klubber som Køge, Hvidovre og Roskilde. - Vores veje har krydset hinanden flere gange, og vi har blandt andet det til fælles, at vi tog en uddannelse ved siden af fodbolden. - I vores firma er vi meget drevet af en uddannelsestanke, og der passer Morten godt ind, siger Casper Grønn.

