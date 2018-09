Fabelagtige Fischer: - Sund fornuft siger det er usandsynligt

FC Københavns Viktor Fischer er i snit direkte involveret i over et mål per Superliga-kamp, men er godt klar over, at det bliver tæt på umuligt at blive ved

PARKEN (Ekstra Bladet): FC København er foran 1-0 på forhånd, hvis Viktor Fischer er blandt de 11 københavnere, der går på banen…

Landsholdsspilleren enten scorer eller lægger op – og indimellem gør han begge dele. Som mod FC Nordsjælland søndag eftermiddag i Parken.

I sæsonens tiende Superliga-kamp scorede han for sjette gang, da han satte sejrsmålet ind efter en lille times spil, og oplægget til Robert Skovs 1-0-scoring tidligt i opgøret var hans syvende Superliga-assist i denne sæson.

I alt har den 24-årige offensivprofil været direkte involveret i 13 Superliga-scoringer og har dermed allerede nået sin total for sidste sæson.

Der var han også god, men skulle bruge 17 kampe og i alt 1437 minutter på at nå seks mål og syv assist. I denne sæson har han nået det på næsten den halve tid: 836 minutter.

- Det lyder rigtig godt lige nu og her, men det er nok usandsynligt, at jeg kan holde det snit ved lige.

- Så det er ikke noget, at jeg bruger energi på, for min sunde fornuft siger mig, at det ikke kan holdes ved lige. Derfor gider jeg heller ikke tænke på det, sagde Viktor Fischer efter kampen i Parken mod FC Nordsjælland.

Viktor Fischer sikrer FCK sejren mod FC Nordsjælland med en tunnel på Nicolai Larsen. Foto: Lars Poulsen

Sejren var spinkel, men burde være blevet langt større.

FC København var altdominerende i det meste af kampen, men manglende skarphed og stolper, der ikke var med hjemmeholdet, betød, at de unge nordsjællænderne slap for en røvfuld.

De fik udlignet i starten af 2. halvleg, men efter lige at have sundet sig fik FCK igen gang i den velsmurte maskine og slog til.

Viktor Fischer modtog bolden fra Robert Skov og lavede tunnel på Nicolai Larsen i FCN-målet.

- Det var der, at der var plads. Jeg er lidt ligeglad, hvordan bolden går i mål. Bare den rammer nettet, sagde Fischer, der mente, at hans gode form og usandsynligt flotte pointsnit er en konsekvens af et FCK-hold, der fungerer bedre og bedre.

En populær mand i Parken. Fischer fejrer sejren med sine fans. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

Ja, han går på banen for at score mål og lægge op til dem, men er ikke besat af at skulle have fine tal i statistikken.

- Jeg arbejder hårdt, men går ikke ind til kampene med det fokus, at jeg skal have mit mål eller min assist.

- For mig drejer det sig om at levere og tænke på, hvad der er vigtigst for holdet. Selvfølgelig søger jeg mål og assist, men det er ikke altafgørende for mig

Mod FC Nordsjælland havde han endnu en god dag på kontoret, men var langtfra ene om at imponere.

Højresiden med Peter Ankersen og Robert Skov var stærkt spillende, og centralt styrede kaptajn Zeca slagets gang.

- Der er mange, der har fundet sig selv. Folk blomstrer med hinanden, og det er fedt at se, sagde FCK’s 7’er, der med egne ord ikke er besat af mål og oplæg, men til gengæld er besat af at få lov at spille.

FCK's offensive profil spiller gerne pokalfodbold i Viby - hvis Ståle Solbakken giver ham lov. Foto: Lars Poulsen

Hvor mange Superliga-stjerner formentlig helst ville være en pokalkamp i Viby foruden, er Fischer helt klar til at møde Danmarksserieholdet på torsdag.

Hvis manager Ståle Solbakken giver ham lov:

- Det håber jeg. Det bliver i hvert fald ikke mig, der siger nej, men nu må vi se.

Viktor Fischer har spillet 27 Superliga-kamp for FCK i 2018 og lavet 12 mål og 14 assist.

Europa League-playoffkampen mod AGF sidste forår tæller ikke som en officiel Superliga-kamp, men regner man den alligevel med, er han oppe på 13 mål og 16 oplæg i kun 28 kampe.

