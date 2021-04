Fælder VAR-dom: Amatøragtigt og forfærdeligt

FC København vandt det københavnske derby, da holdet besejrede Brøndby IF med 3-1. Men det var ikke uden dramatik.

For Mohamed Daramys mål til 2-1 blev sat ind, efter Kamil Wilczek misbrugte et straffespark, men billeder - som VAR-vognen angiveligt ikke havde til rådighed - viste, at Daramy og en Brøndby-spiller var i feltet inden sparket fra Wilczek, og dermed skulle der var dømt omspark.

Men det blev der ikke. Og Discoverys fodboldkommentator Flemming Povlsen er ærgerlig over, at VAR får muligheden for at vurdere situationen.

- Det er amatøragtigt, at man ikke - når der er straffespark - kan dække hele feltet med sit kamera, så VAR har mulighed for at opleve det, men i og med at Daramy går med i feltet, tidligere end bolden er sparket - sammen med en Brøndby-spiller - vil det betyde, at sparket skal tages om, og der vil opstå en ny situation, sagde han efter opgøret mellem AGF og FC Midtjylland til Canal 9.

Discoverys tv-ekspert forklarede lidt senere:

- Jeg er nødt til at sige, at det er forfærdeligt, at der ikke er kamera i det der område, hvor tingene foregår. At det her kan ske - uden at vi kan se, hvad der sker omkring sparkeren - det er for mig på allerlaveste niveau, når vi snakker VAR. VAR skal have alle muligheder for at tage fornuftige beslutninger. Det her kan komme til at koste meget for Brøndby, forklarede han.

Med nederlaget er Brøndby nu fire point efter FC Midtjylland i toppen af rækken, mens FC København er nummer tre - fire point efter Brøndby.

