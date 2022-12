Færdig i FCK: - Han skal videre

Angriberen Khouma Babacar skal væk fra FC København.

Det fastslår klubbens cheftræner, Jacob Neestrup, over for B.T. onsdag.

- Han skal videre, siger Neestrup.

Ifølge cheftræneren har den 29-årige senegaleser opført sig topprofessionelt, men han passer ikke ind i de taktiske planer.

- Hans kompetencer, hvor han har en enorm spidskompetence i at skulle løbe dybt, kommer ikke så godt til sin ret i vores system nu, hvor vi spiller med én angriber. Han blev hentet til en formation, der primært lignede en 4-4-2, siger Neestrup.

Forventningerne var store til Babacar, da han sidste vinter blev hentet i den italienske Serie A-klub Sassuolo på en aftale, der gælder til sommeren 2025.

- Hans erfaring på meget højt niveau gør også, at han passer ind i vores transferstrategi, hvor vi vil hente spillere, der kan noget ekstraordinært og giver vores talenter en solid base og stamme at læne sig op ad, sagde sportsdirektør Peter Christiansen i januar.

Babacar står noteret for tre mål i 17 kampe for FCK

Jacob Neestrup siger desuden til B.T., at flere spillere kan være på vej væk, men tiden ses an i forhold til, hvem det bliver. Der er desuden en plan for at hente nye spillere ind, men den definerer han ikke nærmere.