Færdig i FCK til sommer: Kan ikke blive enige

Marko Stamenic er færdig i FC København senest til sommer.

Mandag oplyser de danske mestre, at midtbanespilleren, hvis aftale udløber efter denne sæson, ikke vil blive tilbudt en ny kontrakt, og dermed er han altså snart fortid i FC København, hvor han ellers har fået en del spilletid i denne sæson.

FC København har ihærdigt forsøgt at forlænge kontrakten, men uden held, fortæller sportsdirektør Peter Christiansen.

- Vi har gennem en længere periode været i dialog med Marko og hans bagland om en ny aftale, men vi har ikke kunne nå til enighed, og vi har nu indstillet processen omkring det, siger "PC" og tilføjer:

- Marko fortsætter som FCK-spiller frem til sommer, hvorefter han vil finde en ny udfordring, hvis ikke der dukker en mulighed op i januarvinduet. Vi synes Marko har udviklet sig godt her, men vi må forholde os til, at han ikke ønsker at forlænge sin aftale.

20-årige Marko Stamenic blev ved juletid sat i forbindelse med den serbiske mesterklub Røde Stjerne, og de har altså nu en alletiders mulighed for at hente newzealænderen, hvis der er bund i interessen.

Marko Stamenic har tørnet ud for FC København siden 2020 med et lejeophold i HB Køge undervejs. Han er noteret for 16 førsteholdskampe.