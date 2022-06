Falk forsvarer kontroversielt valg

FCK's midtbaneprofil Rasmus Falk fravalgte selv muligheden for at spille sig tættere på en VM-udtagelse, da han blev gift under landsholdets Nations League-kampe

FC Københavns danske midtbaneprofil Rasmus Falk valgte bryllup fremfor landsholdet, da han i starten af juni måned blev smedet sammen med Jacqueline Østergaard.

Overfor Ekstra Bladet forklarer han, at det blandt andet var usikkerhed om udtagelsen, som hjalp ham til at træffe valget.

- For det første så ved jeg ikke engang, om jeg var blevet udtaget. Sidste gang var jeg ikke med, og det har været uklart, om jeg ville blive udtaget. Samtidigt havde jeg ferie med FCK, så for mig gav det mening at lægge brylluppet dér.

Allerede i maj måned stod det klart, at FCK-troldmanden ikke ville stå til rådighed til de kommende landskampe.

Dengang fortalte den danske landstræner, Kasper Hjulmand, at han havde kendt til Rasmus Falks fravalg af landsholdet siden marts måned.

Ved udtagelsen af truppen forklarede Kasper Hjulmand, at afbuddet ikke betød, at Rasmus Falk kom i den sorte bog, men at andre kunne spille sig tættere på en VM-plads.

- Jeg ved ikke, om han var enig i, at jeg skulle lægge mit bryllup dér, men jeg er tro mod mig selv. Det er noget, vi har taget et valg om for noget tid siden, så for mig er det ikke så stor en historie, som det bliver gjort til, siger Rasmus Falk.

Rasmus Falk viftede med fingeren overfor Kasper Hjulmand. Han ville hellere giftes. Foto: Jens Dresling / Ritzau Scanpix

Rasmus Falk håber da også, at han stadig kan komme i betragtning til VM i Qatar, når turneringen bliver sparket i gang i november.

- Jeg står stadig til rådighed, siger han, men fastslår samtidigt, at hans fokus er på FCK.

- Jeg tænker på at gøre mit bedste i FCK, og jeg tænker på at gøre alt, hvad jeg kan for at komme i Champions League og vinde mesterskabet igen. Det er dér, mit fokus er.

FC København skyder 2022/23-sæsonen i gang 17 juli, når de hjemme tager imod nyoprykkede AC Horsens.

