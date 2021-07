Falk tryllede i FCK-storsejr

Det tog lidt tid, men da først Rasmus Falk fik slået hul i Torpedos forsvarsmur, kørte det for FCK. Københavnerne slog de svage belarussere 4-1 i Parken

Parken har sin egen tryllekunster.

Navnet er Rasmus Falk, og han underholdt torsdag aften sit publikum med lækre detaljer, smarte trick og et fremragende mål mod Torpedo-Belaz Zhodino fra Belarus.

På et FCK-hold, der stadig leder efter identiteten, er Falk det sikre anker. Altid blandt sit holds bedste, som regel ham der gør forskellen.

Han lavede to oplæg i Superliga-premieren mod AaB søndag og stod for aftenens første scoring, da FCK slog den lille belarussiske klub 4-0 i 2. runde af Europa Conference League-kvalen.

Der var tale om en svag modstander, men FCK havde i første halvleg svært ved at finde sprækkerne i den massive sorte forsvarsmur fra Belarus.

Det skete først, da Falk tog sagen i egne fødder kort før pausen.

Efter at have kørt rundt med et par Torpedo-spillere hamrede Rasmus Falk bolden i mål. Foto: Lars Poulsen

Til tider var der tale om powerplay med alle minus målmand Kamil Grabara på Torpedos banehalvdel, men FCK fik meget lidt ud af det store overtag.

'Attack, attack, attack,' blev der råbt fra Nedre C. 'Det er kun sejr, der tæller,' sang de på Sektion 12.

FCK-tilhængerne trak vejret ind til en pause-pibekoncert, men Rasmus Falk aflyste den og sørgede i stedet for jubel i Parken.

Den fynske kreatør fik med ryggen til målet bolden uden for belarussernes felt.

Han var omgivet af Torpedo-spillere, men snød dem alle med en hurtig vending, et skarpt træk og en tør afslutning. En virkelig smuk scoring.

Et minut efter pausen var der jubel igen. Nogen smuk scoring var det ikke, men Kamil Wilczek går ikke op i skønhed. Han tæller mål.

Torpedo-målmand Bushma kunne ikke holde et forkølet langskud Lerager, og den slags gør man ikke ustraffet med polakken i nærheden.

Kamil Wilczek scorede to typiske Wilczek-mål kort efter pausen. Foto: Lars Poulsen

Wilczek var straks over sit bytte og bragte FCK foran 2-0. Han gjorde det også til 3-0, da han tæt under mål satte foden på Diks' gode indlæg.

Indskiftede Jonas Wind gjorde det til 4-0 på straffespark. Panenka-style som vi kender ham.

FCK kunne have vundet langt større, men måtte i stedet se Oya reducere i tillægstiden, da hans frispark via muren sejlede ind over Grabara.

Det betyder dog ikke det store. Returkampen om en uge er en formalitet.

Den spilles grund af EU-sanktioner mod Belarus i Kazan i Rusland og afvikles uden tilskuere.

Så Rasmus Falk må trylle uden publikum, hvis da ikke træner Jess Thorup sparer ham til en anden og større forestilling.