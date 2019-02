Falken vil lande centralt - Fischer nærmer sig

En flyvende Rasmus Falk har en bøn til træner Ståle Solbakken. Fynboen vil gerne blive ved at spille på den centrale plads på midten, fordi han gerne vil være med at skabe noget. Hans bøn kommer efter en kamp i Randers, hvor det var ham, som sørgede for, at FCK kunne tage hjem med en 2-0 sejr.

Efter at have bragt FCK foran med 1-0 før pausen, satte han den tilbagevendte Dame N’Doye i scene til 2-0 målet, som lukkede og slukkede det dramatiske opgør med et grimme uheld og et rødt kort samt et utal af brændte chancer. Jublen over Rasmus Falk forstummede, da Dame N’Doye lå livløs et andet sted på banen.

FCK’s sundhedsstab var hurtigt fremme og Head of Medical, David Cosgrave var nede i græsset for at kontrollere angriberen. Senere blev Denis Vavro ramt på halsen af den netop indskiftede Emil Riis Jakobsen, som for det alt for højt løftede ben korrekt blev vist ud efter bare fire minutter på banen.

Bagefter havde FCK travlt med at afdramatisere de to uheld for at snakke om noget andet som f. eks. Rasmus Falks mål.

Inden bolden blev prikket i nettet blev tre-Randers-spillere sat af, og det gik blandt andet ud over bysbarnet fra Middelfart, Erik Marxen, som blev offer for en tunnel.

Artiklen fortsætter under billedet.

N'Doye, Falk og Kvist fejrer målet til 0-2 sammen. Foto: Ritzau Scanpix

Iscenesættelsen til Dame N’Doyes mål var også af høj klasse, da Rasmus Falk snurrede sig fri af et par Randers-spillere, så han kunne spille en Dame N’Doye fri. Sidstnævnte var modsat Viktor Fischer blevet klar i løbet af ugen, mens det ifølge Ståle Solbakken kan tage lidt længere tid med Viktor Fischer.

- Det er altid de sidste 5-10 procent, som er de svære. Han er hurtigt gået fra 50 procent klar til 90 procent, men de sidste procenter handler også om selv at føle sig klar, siger Ståle Solbakken.

FCK’s træner Ståle Solbakken kan deltage i begejstringen for Rasmus Falk og han mener da også, at den flyvende fynbo ind i mellem kan spille nogle kampe på landsholdsniveau. Selv om han har brugt Rasmus Falk på tre forskellige pladser på midten, hælder Ståle Solbakken for tiden mest til, at det er den centrale plads, som lige nu er pladsen for ham, fordi han kan løbe længere end alle andre…

- Han har en meget bedre fysik end man umiddelbart tror, lyder vurderingen fra en træner, som var glad for sejren på en svær udebane, men utilfreds med, at der blev tabt for mange dueller og i perioder spillet for ukoncentreret.

Det gav Randers en masse chancer, som blev misbrugt. De værste syndere var på ny Marvin Egho og Benjamin Stokke.

Mod AaB blev de to Randers-angribere reddet af Mikkel Kallesøe med to mål og Saba Lobjanidze, men mod FCK var der ingen til at hjælpe dem med at sparke bolden i nettet.

- Hvis vi kan yde den samme præstation som i dag i de kommende kampe, skal vi nok få point, lyder det fra Randers-træner Thomas Thomasberg.

Se også: Tryllemål - og vanvittig stempling på halsen