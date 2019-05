Familien blev afgørende for Ståle

Four more years: Ståle Solbakkens kone, Anniken, og parrets 14-årige datter, Ida, rykker nu til København, hvor FCK-manageren nu planlægger at blive mindst fire sæsoner endnu

PARKEN (Ekstra Bladet): Parken-formand Bo Rygaard bør sende en tak til Ida Solbakken. For hun gjorde hans arbejde væsentligt lettere.

Ståle Solbakkens 14-årige datter var positivt indstillet over for at flytte til København, og det gjorde det noget nemmere for farmand Ståle at sætte sin signatur på en ny fire-årig kontrakt med københavnerne.

- Hvis hun havde sagt, at hun ville blive boende i Norge, så var det blevet en hårdere diskussion, men hun har været positiv over for det, og det har gjort hele sagen lettere.

- Som det ser ud nu, så flytter Anniken og Ida herned. Det er vigtigt for mig, og det bliver dejligt, siger Ståle Solbakken.

Ståle Solbakken har forlænget med FCK frem til sommeren 2023. Foto: Lars Poulsen

Mere familietid

Han har i sin anden periode i København boet alene og pendlet frem og tilbage mellem Danmark og Norge.

Han har ikke lagt skjul på, at det ikke var nogen optimal situation for familielivet og sagde på mandagens pressemøde i Parken, at ægteskabet var gået ind i en fase, hvor der var tegn i tiden på, at der skulle ses på prioriteterne.

Ståle Solbakken ønsker mere familietid, og familien ønsker mere Ståle-tid.

Løsningen bliver en flytning for i hvert fald to af medlemmerne af familien Solbakken.

FCK-managerens ældste søn, Sondre, læser historie i Tønsberg og bliver boende, mens det fortsat ikke er afgjort, om 18-årige Markus Solbakken følger med til Danmark.

Han spiller til daglig i Ham-Kam i den næstbedste norske række og er med på det norske U19-landshold, der til sommer spiller EM i Makedonien. Han har talent, men får næppe sin far som træner.

- Jeg har set mange skæbner i FCK Talent og passer på ikke at blive den far, der tror, at hans søn kan blive verdens bedste fodboldspiller.

- Det går godt nu, men vi skal ikke belaste Markus med at spille i FCK, siger Ståle Solbakken.

Ståle Solbakken sammen med Parken-formand Bo Rygaard ved mandagens pressemøde i Parken. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Han har været gift med Anniken Solbakken i snart tyve år, men var ifølge eget udsagn mere gift med FCK i nogle år efter tilbagekomsten i 2013.

- Der var ekstremt meget arbejde. Det var aftner og nætter. Det var en stor turn around, og jeg tror, at de år kommer lidt tilbage nu, siger den 51-årige nordmand, der mener, at der nu er så tilpas meget styr på FCK, at han følte, at tidspunktet var kommet til at finde på noget nyt i familielivet.

- Jeg har været god til at ansætte de rigtige mennesker omkring mig. Det er ikke mange, vi har bommet på. Og dem, vi har bommet på, har vi gjort noget med hurtigt.

- Vi har en organisation, der kører godt. Vi har de rigtige mennesker på de rigtige pladser, og jeg glæder mig til at gå på job hver dag. Det er så langt fra et one-man show, som man kan komme, siger FCK-manageren, der med familiens velvilje tager four more years...

