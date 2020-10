Fan-formand i chok: - Timingen er mærkelig

Fyringen af Ståle Solbakken lørdag morgen kommer bag på FC København Fan Clubs formand Lars Thor Jensen.

Det er ikke selve fyringen, men timingen af den han synes er en smule mærkelig.

Set over det seneste år og med den udvikling, der har været, så har formanden forståelse for, at ledelsen har været nødt til at tage en beslutning og opsige samarbejdet.

- Jeg havde nok tænkt, at man ville vente til vinterpausen og så tage en beslutning der. Så det kom som et chok for mig, at det kommer nu.

- Ståle fik lov at køre transfervinduet færdigt og hente de spillere, han mente kunne være med til at rette op på den dårlige sæsonstart, og så vælger man at fyre ham. Det er der, den mærkelige timing ligger.

Fyringen har fået en blandet modtagelses blandt fanklubbens medlemmer, hvor Lars Thor Jensen har bemærket en tiltagende kritik af Ståle Solbakken på fanklubbens debatforum.

- Da jeg åbnede vores eget debatforum her til morgen, kunne jeg se, at mange af de folk, som i noget tid havde agiteret for, at det nok snart var tid for Ståle, faktisk var overrasket og forundrede over fyringen.

Artiklen fortsætter under billedet:

Mens Hjalte Bo Nørregaard er nymidlertidig cheftræner i FCK, bliver William Kvist midlertidig sportslig leder. Foto: Kenneth Meyer

- Mange tænker 'åh nej, hvad nu? Det kan kun fungere med Ståle.' Vi har noget historik, der siger, at det kun er Ståle, der kan styre det her skib, men det synes jeg er en farlig vej at gå ned ad.

Ansvaret for den dårlige sæsonstart ligger ikke kun ved Ståle Solbakken. Lars Thor Jensen mener også, at spillertruppen bliver nødt til at tage noget ansvar.

- Truppen har i den grad underpræsteret, og de skal også kigge indad og løfte sig kollektivt og vise, at de har det, der skal til for at spille i FC København. Ellers må de jo videre.

- Nu er der kun Superliga og pokalturneringen på programmet. De kan kan ikke længere gemme sig bag store præstationer mod Celtic og Manchester United. Nu hedder det altså Horsens og Vejle. De skal bevise, at de er alle lønkronerne værd.

Timing giver en smule mening

Selvom timingen virker mærkelig, kan Lars Thor Jensen godt se meningen med den midlertidige løsning i William Kvist og Hjalte Bo Nørregaard, der kender mange af truppens nuværende spillere.

- Som jeg ser det, er Hjalte kommet til for at justere nogle ting. Han skal ikke ud og revolutionere holdet. Det handler om at få noget energi og noget tro på tingene tilbage, og der kan han være med til at løfte holdet.

- Jeg tror og håber, han kan bære den rolle her, men spillertruppen har også et ansvar, fordi meget af det kommer til at ligge på dem og ikke på Hjalte.

Hjalte Nørregaard tager imod AaB i Parken i den første kamp efter fyringen af Ståle Solbakken søndag 18. oktober, hvor de skal forsøge at rykke længere op fra 10. pladsen i Superliga-tabellen.

