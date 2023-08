Fans reagerer på FCK-straf: 'Tager skarpt afstand'

FC København skal tirsdag til Polen, når jagten går ind på den eftertragtede billet til Champions League-gruppespillet.

Men fordi der blev brugt pyroteknik på FCK's udebaneafsnit under kampen mod Sparta Prag, og fordi klubben i forvejen havde en betinget dom fra kampen mod Dortmund i sidste sæson, bliver tirsdagens kamp uden danske fans.

Det er noget, der ærgrer klubbens officielle fanklub, der dog ikke mener, at det er den rigtige straf.

'Ikke vejen frem'

'Som grundprincip er vi ikke tilhængere af kollektive straffe, og vi mener ikke, at det er vejen frem for at komme ballade og pyro til livs,' skriver de på deres hjemmeside.

'Vi forstår dog til fulde, at UEFA er nødsagede til at finde en straf for hændelserne, og som officiel fanklub tager vi naturligvis også skarpt afstand fra ulovlig pyroteknik og en håndtering af denne, der bevidst bringer andre på stadion i fare.'

Kraftig opfordring

Samtidig opfordrer de ballademagerne til at hanke op i sig selv og indse, at de går udover andre end dem selv.

'Men, når vi nu alle ved, at det er sådan UEFA straffer, så håber vi også, at man vil se indad i det miljø, hvor pyroteknik benyttes, for udviklingen vi har set i diverse pyroshows, er gået fra uacceptabelt til noget, der nu går ud over alle os andre i form af kampe, vi ikke må komme til.'

'Det kan hverken fanscenen, spillerne eller klubben være tjent med,' lyder det.