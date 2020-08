Fantastiske Falk: Overstrålede alle verdensstjernerne

Han blev fulgt godt til dørs af to internationale toppræstationer fra forsvarsklippe Victor Nelsson og superkeeper Kalle Johnsson.

Men en FCK'er skilte sig alligevel ud, da underhundene tillod sig at udfordre de formstærke Premier League-stjerner fra Manchester United.

Se også: Manchester United slår FCK ud af Europa League efter forlænget spilletid

Rasmus Falk var igen københavnerklubbens frække fynbo, der turde sætte sig selv i scene i både små og større rum, og når han gik tæt ind på tæerne af sine modstandere.

De blev adskillige gange udmanøvreret med både hæl og tå, og 19-årige Brendan Williams vil sent glemme det lange hår og pandebåndet over den hvide trøje med nummer 33 på ryggen.

Det nummer må også være blevet noteret af klubfolk og agenter, og det kan meget vel blive den 28-årige kreatørs chance for en udlandskarriere. For også mod hold som Celtic og Istanbul Basaksehir strålede Falk og viste, at han er flyveklar.

Billedgalleri mange flere billeder fra kampen/sejren 1 af 14 2 af 14 3 af 14 4 af 14 5 af 14 6 af 14 7 af 14 8 af 14 9 af 14 10 af 14 11 af 14 12 af 14 13 af 14 14 af 14

FC Københavns første, europæiske kvartfinale endte ganske vist i et nederlag, men selv om modstanderne havde langt de fleste og største chancer, kan Ståle Solbakkens trætte tropper bestemt se tilbage på en meget flot, europæisk kampagne.

Sådan gjorde FCK'erne det mod United Super 5 Karl-Johan Johnsson Tog sig sikkert af det, der kom, selv om ikke mindst Bruno Fernandez brækkende skud var en udfordring. To meget flotte redninger på skarpe forsøg fra Anthony Martial. FCK God 4 Guillermo Varela Var på forhånd sat på en stor opgave overfor Rashford, og den løste den tidligere United-spiller overvejende fint. Driftsikker og med et par farlige fremstød. FCK Super 5 Victor Nelsson Var som altid en pålidelig klippe bagude, forudseende og beslutsom i sine indgreb og rolig i sine afspil. Fik igen vist sit internationale niveau. Stor kamp. FCK Pengene værd 3 Andreas Bjelland Med rutine følger selvsagt også fine placeringsevner, men den 32-årige var udfordret, når han stod overfor et hurtigt fodskifte. Lidt problemer i afspillet. Begik tyndt straffespark. FCK Uden for bedømmelse UB Nicolai Boilesen Desværre måtte den så skadesplagede back udgå allerede efter et kvarter, tilsyneladende med en skade i baglåret. FCK Pengene værd 3 Carlos Zeca Anføreren fræsede rundt i vanligt arbejdsraseri og var på den måde en rigtig pain in the ass for englænderne. Fik til gengæld ikke leveret det store aftryk frem ad banen. FCK Pengene værd 3 Jens Stage Fyldte rigtig godt defensivt men var også udfordret, når United-midtbanen skruede lidt op for tempoet, og der kom nogle febrile vildskud, når han skulle spille fremad. FCK Lige bestået 2 Pep Biel Løb meget men virkede spillemæssigt lidt bleg og uden evne til at melde sig ind i kampen. Det var tilløb til aktioner, men de blev aldrig rigtigt til noget FCK Super 5 Rasmus Falk Det var fra fynboen, de kreative indslag skulle komme, og midt i anden halvleg foldede fynboen sig for alvor ud med flere geniale indslag. Banens klart bedste. FCK Pengene værd 3 Mohamed Daramy Angreb kampen med stor iver og var tæt på et straffespark, ligesom han smart fik fintet Eric Bailly væk. Havde nogle halvfarlige boldtab, når han søgte ned i banen. FCK God 4 Jonas Wind En livgivende opspilsstation, som holdkammeraterne kunne bruge, når de trængte til et pust. Hans afspil var hele kloge, men chancer kom han ikke selv frem til. Stor arbejdsindsats og træt til sidst. FCK God 4 Ståle Solbakken Havde igen valgt en 4-2-3-1 formation og udnyttet sit materiale til det yderste. Hans hold var godt sat op, taktisk som mentalt, men han havde desværre ikke så meget at skyde med fra bænken. Lars Poulsen Lige bestået 2 Mikkel Kaufmann Fik den sidste halve time og den forlængede spilletid og bidrog med fint løbearbejde. Havde dog svært ved at komme i boldkontakt. FCK Pengene værd 3 Pierre Bengtsson Blev smidt hovedkulds ind efter et kvarter og skulle primært tage sig af Greenwood. Det gjorde han fornuftigt, mens han ikke fik bidraget ret meget frem ad banen FCK Uden for bedømmelse UB Robert Mudrazija FCK Uden for bedømmelse UB Karlo Bartolec FCK Lige bestået 2 Bryan Oviedo Fik som indskifter en stor chance på Falk og Winds oplæg men blev blokeret. Tøvede, da han kort efter kunne have lagt en farlig aflevering ind i feltet FCK

Se også: Minister med kæmpe FCK-sviner