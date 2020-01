Farvel til diktaturstat: - Der er forskel på klubber

FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Nogle af spillerne ærgrer sig sikkert over at gå glip af Dubais sol, men Ståle Solbakken er godt tilfreds med, at hans isse ikke skal udsættes for den …

FC København forbereder sig i år til forårssæsonen i Portugal efter ellers tre år i træk at have været på træningslejr i Dubai.

- Vi føler, at vi har gjort det rigtige. At der her var så tilpas vigtigt politiske hensyn at tage. Det er en stille aktion, men signalet er tydeligt, siger Ståle Solbakken.

Foto: Tariq Mikkel Khan

FCK har tidligere fået kritik for at tage til diktaturstaten De Forenede Arabiske Emirater, der ikke ligefrem er kendt for at være et mønsterland, når det kommer til menneskerettigheder.

Allerede før sidste års træningslejr meldte klubben ud, at det ville blive den sidste i Dubai.

- Et sted er der en grænse. Det kan være vanskeligt, når det kommer til sport og politik, men det, som vores omgivelser gav udtryk for, gjorde, at vi satte os mere ind i det, siger Ståle Solbakken, der i Portugal får selskab af Brøndby, der også har valgt at droppe turen til Mellemøsten.

- Der er mere fokus på, hvad FCK og Brøndby gør, end hvad andre gør. Det er helt fair. Vi er forbilleder, og der er en symbolik i vores valg for flere end os selv, siger Ståle Solbakken til Ekstra Bladet.

Af danske klubber er det kun Superligaens førerhold FC Midtjylland, der i år igen vælger at lægge deres træningslejr i Dubai.

- Der har ikke været så stor polemik omkring det, men det viser lidt om, at der er forskel på klubber, konstaterer Ståle Solbakken om guldkonkurrentens valg.

FC København tager til det sydlige Portugal i slutningen af januar. Sammen med Brøndby og AGF deltager de i Atlantic Cup og har to kampe mod Astana og Norrköping.

Derudover er der en placeringskamp, inden turen går tilbage til København.

FCK indleder 14. februar foråret med en kamp mod Esbjerg.

Tilbage i FCK med forsinkelse: - Jeg har fortrudt det lige siden

'Eriksen en super-signing': Det skiller parterne

Sisto i kæmpe video-brøler: Afslører transfer-snak