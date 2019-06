Farvel til FCK: Scorer kassen på målmand

Jesse Joronen har grebet sin sidste bold som FCK-keeper.

Den finske landsholdsreserve står over for et skifte til den italienske Serie A, hvor nyoprykkeren Brescia har forelsket sig i den 26-årige målmand.

I italienske medier har historierne om Brescias interesse kørt i nogle dage.

Det italienske fodboldsite gianlucadimarzio.com, der drives af den velansete journalist Gianluca Di Marzio, skriver, at klubberne ventes at blive enige tirsdag.

Sker det, vil Joronen ifølge mediet ankomme til Italien onsdag, hvor han skal igennem det obligatoriske lægetjek.

Det er kun et år siden, at FC København hentede målmanden i AC Horsens. Dengang var prisen omkring 7-8 mio. kr. Nu står københavnerne til at score en kæmpe gevinst på finnen, for 'Horsens-prisen' fordobles flere gange.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger ender handlen i lejet 4,5-5 mio. mio. euro, hvilket svarer til 33,5-37 mio. kr.

Brescia har strukket sig langt for at få finnen, der utvivlsomt solgte sig selv på to brandkampe mod Atalanta i sidste sæsons Europa League-kvalifikation.

Han bliver blandt de dyreste indkøb i Brescias historie, og det er ikke kun i FCK, at den forestående handel vækker glæde.

Nogle af millionerne skal sendes videre til Horsens, som ifølge Ekstra Bladets oplysninger har en videresalgsklausul på 15 pct. af fortjenesten.

Selv om FCK har hentet OB’s Sten Grytebust på en fri transfer, var Ståle Solbakken indstillet på at beholde Joronen, da han ønsker to stærke keepere, der kan konkurrere om pladsen i målet.

Salget af Joronen betyder dermed også, at den norske manager skal på indkøb. Mestrene vil hente en ny målmand, der kan presse norske Grytebust.

FCK har Frederik Ibsen, men han bliver set som et klart tredjevalg. Derudover har man aldrende Stephan Andersen, men han er langtidsskadet og når ikke at blive klar, før kontrakten udløber ved årsskiftet.

Joronen er ikke den eneste spiller, der kan forsvinde i de kommende dage. Ifølge FotbollDirekt er AIK langt i forhandlingerne med FCK omkring et køb af forsvarsreserven Sotirois Papagiannopoulos.

