Fastholder udvisning af FCK'er: 'Forsøger at snyde'

FC København havde ikke held med sin protest over Jonas Winds andet gule kort mod Esbjerg. Dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen fastholder, at FCK-angriberen filmede

FC København må undvære Jonas Wind i søndagens kamp mod OB.

Københavnerne havde håbet at få omstødt hans udvisning fra sidste weekends kamp mod Esbjerg, men forgæves.

Fodboldens Disciplinærinstans fastholder angriberens andet gule kort, og han er dermed i karantæne søndag.

Jonas Wind fik marchordre, da han ifølge dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen filmede i en situation, hvor han hoppede for at undgå en hård tackling fra Jeppe Brinch.

Den slags kaldes usportslig optræden og koster en advarsel. Da det var Winds anden, betød det udvisning.

FCK skrev i sin protest, at Wind hoppede for at undgå at blive ramt og potentielt pådrage sig en skade. Klubben mener, at dommeren helt grundlæggende har lavet et forkert skøn.

Mads-Kristoffer Kristoffersen har i forbindelse med behandlingen af sagen set episoden igen, og han fastholder advarslen.

'Det er stadigvæk dommer Mads-Kristoffer Kristoffersens overbevisning, at Jonas Wind forsøger at snyde ved at lade som om, at der er begået en forseelse mod ham i sit fald', skriver Fodboldens Disciplinærinstans i sin kendelse.

Så havde Randers FC mere held med sin protest. Kronjyderne var utilfredse med Kevin Conboys udvisning i 2-1-sejren over AaB.

Randers-spilleren fik i sidste minut sin anden advarsel, men den er nu blevet trukket tilbage, da kampens dommer, Mikkel Redder, erkender, at der var tale om et fejlskøn.

Conboy kan dermed være med i søndagens kamp mod Vendsyssel.

Se også: 'Tøffe' om kontroversiel FCK-udvisning: - Skandale hvis den omstødes

Se også: Ståle venter på opkald: - Håbløst

Sur på VAR trods scoring: - En lortefornemmelse

De 11 yngste målscorere i Superliga-historien