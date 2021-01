FC København bliver hjemme fra træningslejr

I FCK ærgrer man sig over at måtte blive hjemme fra træningslejr i Portugal efter myndighedernes seneste anbefalinger

FC København tager alligevel ikke på træningslejr i Portugal, da Udenrigsministeriet fraråder alle rejser.

I stedet arbejder klubben på en træningslejr i Danmark.

Det skriver FCK på sin hjemmeside.

Klubben har tidligere været i modvind for at have planlagt en træningslejr i Dubai.

- Situationen omkring Covid-19 er alvorlig i hele verden, og vi lytter naturligvis til myndighederne i sådan en situation, alt andet ville være uansvarligt, siger sportslig leder i klubben, William Kvist.

- Derfor rejser vi ikke til Portugal, når anbefalingerne er så klare, som de er nu. Vi arbejder i stedet på at gennemføre pre-season i Danmark.

Artiklen fortsætter under videoen

5. januar blev der præsenteret nye restriktioner

Den oprindelige plan gik på en tur 16.-28. januar.

- Det er selvfølgelig ærgerligt ud fra en sportslig betragtning, men vi skylder alle hinanden at bekæmpe smitten og hjælpe sundhedsmyndighederne ved at følge deres anbefalinger, siger William Kvist.

Opstarten bliver derfor enten på egne baner på Frederiksberg - eller på en træningslejr et sted i Danmark.

Foreløbig er der planlagt træningskamp mod Hvidovre fredag.

Sæsonstart for FCK er 3. februar ude mod AaB.

