FC København er dansk mester

PARKEN (Ekstra Bladet): Champagne-propperne sprang i Parken allerede efter otte minutter, og så var guldfesten ellers i gang.

FC København er danske mestre i 2021/2022-sæsonen. Klubbens første trofæ i tre år. Det passer dem ikke godt i København, at der gik SÅ længe.

I en omstilling tryllede Hákon Arnar Haraldsson og efter hjælp fra Viktor Claesson sendte Haraldsson flot FCK i front mod AaB.

Det ene flotte angreb efter det andet blev produceret af FCK'erne.

Den 19-årige islænding spillede en stor kamp og scorede på en kombination med Claesson tidligt i guldbraget. Foto: Lars Poulsen

Til sidst i første halvleg kanonerede Lukas Lerager med en hård flugter de danske mestre på 2-0, da han sendte bolden op i hjørnet.

Og københavnerne fortsatte ufortrødent i anden halvleg. Efter et par knivskarpe 1-2-kombinationer og en afslutningen fra Pep Biel, var Isak Johannesson lynhurtigt over returen, og så kunne de guldglade fans gå amok igen.

Et udsolgt Parken var faktisk vidner til champagnebold i sæsonens sidste kamp, der blev vundet 3-0. Det har ellers været særsyn fra de nykårede mestre.

Det er måske en lidt hård dom, men DM-guldet har været lidt som det sidste stykke kage til en fødselsdag. Alle vil gerne have det, men ingen tør tage det. Når FCK så er sidste tilbageværende gæst, smasker de det i sig.

De seneste to sæsoner er konkurrenter løbet med mesterskabet. Søndag blev det FCK's tur. Klubbens 14. af slagsen. Foto: Lars Poulsen

Kan en mestertræner fyres?

At mesterskabet havner i hovedstaden, efter at det de seneste to sæsoner har været andre steder, er fortjent, men det er på ingen måde, fordi FCK har sprudlet sæsonen igennem.

Vi kan begynde på trænerposten. Det kan være svært at fyre en mestertræner, men Jess Thorup har ikke overbevist. For eksempel mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, at bossen ikke sidder sikkert i sædet trods guld.

Tøfting påpeger, at Thorup og FCK ikke har været et 'perfekt match'. FCK's mesterhold har desuden kun scoret 1,75 mål i snit pr. kamp. At holdet så kun har lukket 19 mål ind er naturligvis en afgørende faktor til, at klubben vinder mesterskabet. Til Thorups fordel taler også et pointsnit på over to.

Thorup har gjort FCK til dansk mester, men modtager stadig kritik. Foto: Lars Poulsen

Mangler top-angriber

På angriber-positionen er ingen slået igennem siden monstersalget af Jonas Wind i januar. Ja, hvem er egentlig FCK's topscorer?

Den offensive stjerne Pep Biel med 11 træffere. Han har også ageret som falsk nier, men er klart bedst i den hængende rolle. De to angribere, der kom ind til foråret, Khouma Babacar og Nicolai Jørgensen har til sammen scoret fire mål ...

Næppe noget der har overbevist FCK om at forlænge Jørgensens kontrakt, der udløber.

Lyspunkter har i høj grad været storspillende Pep Biel og Rasmus Falk samt den stærke defensiv. Apropos den bør den danske mester får underskrevet en fast aftale med Denis Vavro, som er ejet af Lazio. Han er nok ikke helt billig, men værdien for holdet er enormt.

Med guldet får FCK også en gylden mulighed for at tage den eftertragtede Champions League-billet. Ét dobbeltopgør fra gruppespillet, hvor københavnerne endda er seedet venter.

Og så vil de ellers kunne grine hele vejen til banken. Spørgsmålet er så, om holdet kan gøre sig i gruppespillet. Ikke med den tilstand det har nu. Der mangler i hvert fald en top-angriber, der scorer på den ene chance, der kan komme mod de store hold.

