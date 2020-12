FC København forlænger med 18-årigt talent

FC København forlængede fredag med 17-årige Rasmus Højlund, og lørdag er det blevet Victor Kristiansens tur til at forlænge aftalen med københavnerne.

Den 18-årige venstre back har, lige som Rasmus Højlund, skrevet under på en ny aftale, der løber indtil 31. december 2023. Det meddeler FC København på sin hjemmeside.

Victor Kristiansen startede i sin tid til børnefodbold i KB, og det glæder William Kvist, at man holder på en 'ægte FCK'er'.

- Vi er rigtig glade for at Victor har takket ja til en forlængelse. Han er en ægte FCK'er, der har været i klubben siden han var helt lille.

- Så det er endnu et bevis på både det stærke arbejde i FCK Talent og vores overordnede plan om at skabe flere kvalitetsspillere selv, som er dygtige nok til at spille med på førsteholdet, siger klubbens midlertidige sportslige leder til fck.dk og fortsætter:

- Spillemæssigt er Victor et rigtigt 'powerhouse', som faktisk ligner en seniorspiller allerede, hvilket allerede han også har bevist til træning. Nu får han mulighed for at slå sit navn fast på mere permanent basis, og vi ser store perspektiver for ham fremadrettet.

Fik vanvittig sms: - Det sygeste tilbud

Victor Kristiansen har spillet to kampe for københavnernes førstehold i efteråret, men han er endnu ikke en fast del af førsteholdet. Det bliver han efter planen til sommer, og det ser han frem til.

- Nu skal jeg færdiggøre min uddannelse til sommer, og så fokusere fuldt ud på fodbolden derefter. Først og fremmest handler det om at holde fokus på mit sidste halve år på U19-holdet, men jeg er virkelig spændt på at blive en fast del af førsteholdstruppen.

- Det er dejligt at have fremtiden på plads, siger han til FC Københavns hjemmeside.

Brandvarm i FCK: Nægter at kommentere

Schalke kyler træneren ud midt i historisk krise

Sort jul i OB - fyreseddel under juletræet